Sorin Paveliu: Sunt convins că o să scadă numărul de cazuri noi de COVID-19. Trebuie insistat pe măsurile stimulative pentru cei care se vaccinează

Sorin Paveliu, expert în sănătate publică, a vorbit luni seară, în emisiunea "Actualitatea", prezentată de Tudor Mușat, pe B1 TV despre felul în care ar trebui să se desfășoare campania de vaccinare împotriv COVID-19 în România. Acesta a afirmat că una dintre principalele măsuri prin care oamenii pot fi convinși să se imunizeze este acordare anumitor drepturi.

"Este absolut inexplicabil cu Ministerul Sănătății nu reușește să demareze o campanie de vaccinare prin mass-media. Poate cineva reușește să o împingă de la spate pentru ca populația trebuie convinsă, că lucrul că nu se întâmplă peste noapte.

Pe de altă parte, sunt convins că o să scadă numărul de cazuri noi, nu atât datorită vaccinării, cât și din motive subiective. Toată lumea își dorește să se redeschisă economia, însă nu va putea numai prin vaccinare.

Trebuie insistat pe măsurile stimulative pentru cei care se vaccinează. Nu este vorba despre discriminare, ci despre obligația pe care o are Guvernul de a stabili atunci cand populația poate fi împărțită in persoane care sunt imune și cele care nu sunt imune, să stabilească reguli. Toate lumea se teme de discriminare, politic are impact foarte mare, însă există pârghii legale pentru a stabili care sunt acele lipse de interdicții pentru cei care s-au vaccinat. Guvernul se teme să pună piciorul să pună piciorul în prag și asta o să ne coste, pentru că oamenii nu vor mai vrea să meargă la vaccinare", a spus Sorin Paveliu.

