Noi imagini cu Sorina, în locuința sa din SUA. Cum se simte fetița (VIDEO)

Familia Săcărin publică noi imagini cu Sorina din Statele Unite ale Americii. Micuţa din Baia de Aramă este filmată în timp ce învaţă să cânte la pian. Între timp, în ţară procesele continuă. Pe rolul Tribunalului Dolj se află un proces deschis pentru anularea adopţiei Sorinei, intentat de familia asistentei maternale, informează B1 TV.

