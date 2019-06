Sorina Matei, dezvăluiri despre cazul micuței adoptate: PREŞEDINTA COMPLETULUI care A DECIS ca fetiţa să fie dată în adopţie familiei din SUA ESTE SOŢIA ŞEFULUI DIRECT AL PROCUROAREI CARE A LUAT-O CU FORŢA din casa unde a crescut

Jurnalista Sorina Matei face dezvăluiri în cazul fetiței din baia de Aramă care a fost luată cu mascații din casa în care a crescut pentru a fi dată unei familii de români din SUA care a adoptat-o.

Într-o postare pe pagina ”Presa curată”, noul său cont de Facebook, Sorina Matei precizează că președinta completului care a decis ca Sorina să fie dată în adopție familiei din SUA este soția șefului procuroarei care a luat-o cu forța pe copilă din casa asistentei maternale.

TRUPUL LUI VIOREL LIS VA FI INCINERAT! IMAGINI DE CO ȘMAR! OANA ȘI-A SMULS PĂRUL DE DURERE (GALERIE FOTO)

“Independenţa, echidistanţa, imparţialitatea” actului de Justiţie în cazul micuţei Sorina: PREŞEDINTA COMPLETULUI DE JUDECATĂ care A DECIS ca fetiţa să fie dată în adopţie internaţională familiei din SUA ESTE SOŢIA ŞEFULUI DIRECT AL PROCUROAREI CARE A LUAT-O CU FORŢA printr-o percheziţie din casa celor care au crescut-o şi a târât-o pe asfalt

Pe scurt, povestea este simplă.

Tribunalul Mehedinţi pe 18 februarie 2019 a decis ca fetiţa să rămână la familia care a crescut-o, respingând cererea de adopţie internaţională.

Decizia tribunalului Mehedinţi a fost întoarsă total de decizia Curţii de Apel Craiova, pronunţată pe repede înainte, după 2 luni şi un pic, pe 23 aprilie 2019.

Astfel, un complet de judecată din 3 judecătoare, condus de preşedinta de complet judecător Lucia Mariana Lăloianu, a decis definitiv ca fetiţa să fie dată spre adopţie internaţională familiei din SUA.

INCENDIAR! IULIA VÂNTUR, DEZMĂȚ TOTAL ÎN PĂDURE! SALMAN KHAN A PRINS-O ÎN FAPT! NEBUNIE ÎN INDIA

Supriza apare când constatăm cine este preşedinta de complet din Curtea de Apel Craiova care a decis aşa ceva, întorcând decizia Tribunalului Mehedinţi în cazul fetiţei.

Preşedinta de complet care a luat decizia este Lucia Mariana Lăloianu, chiar soţia procurorului general al Parchetului Curţii de Apel Craoiva, Constantin Lăloianu, reînvestit în această funcţie de Secţia pentru Procurori a CSM începând cu data de 1 ianuarie 2019.

Constantin Lăloianu nu este numai soţul preşedintei de complet care a luat decizia în privinţa fetiţei, este chiar şi şeful direct al procuroarei, Maria Antoaneta Piţurcă, şefa secţiei de urmărire penală din Parchetul Curţii de Apel Craoiva, cea care a luat mandat de percheziţie şi vineri a ridicat fetiţa cu forţa într-o procedură penală din casa oamenilor care au crescut-o, a târât-o pe asfalt şi a băgat-o într-o maşină privată a celeilalte părţi implicate.

PROFEȚIE DEVASTATOARE LA MORMÂNTUL LUI ARSENIE BOCA! SE VA ÎNTÂMPLA ÎN POSTUL PAȘTELUI! ROMÂNII, ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

Pot să vă mai spun că şeful procuroarei, soţ al preşedintei de complet care a dat decizia în cazul fetiţei, Constantin Lăloianu s-a ocupat în trecut inclusiv de dosarele lui Bercea Mondial.

Aşadar, CSM (secţia de judecători şi secţia de procurori) şi procurorul general, Bogdan Licu, ar trebui să verifice şi să ancheteze cu celeritate- adică rapid- dacă în cazul micuţei, pe viaţa acestui copil, actul de Justiţie a fost înfăptuit cu respectarea principiilor care guvernează Justiţia, respectiv independenţă, echidistanţă, imparţialitate”, a scris Sorina Matei pe Facebook.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.