Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, în cadrul emisiunii Medika Special, moderată de Ioana Răduca, la Medika TV, că la un spital mare din Capitală se desfășoară o anchetă din cauza unor deconturi fictive.

Pintea a dezvăluit acest caz în contextul unei discuții despre proiectul de lege care prevede ca fiecare pacient să poată accesa lista de deconturi făcute de CNAS, în numele său.

”Sunt pentru această lege și să vă spun de ce. Eu am constatat anumite lucruri și experiența de manager de spital m-a ajutat. În perioada în care vin răcelile, crește consumul de antivirale. Și atunci, categoric, un pacient are dreptul să vizualizeze ce servicii medicale i s-au acordat. Am și exemple recente, apropo de deconturi fictive. Am văzut o foaie de observație în care mi s-a sesizat un aspect, am verificat personal acel aspect și în foaia de observație apăreau analize medicale făcute unui pacient, în fiecare zi. Dar acel pacient mi-a spus că i s-a recolatat o singură dată. E vorba despre un spital mare din București, iar Comisia de Disciplină se ocupă de acest caz”, a declarat Sorina Pintea.

Totodată, ministrul Sănătății a susținut că 80% dintre managerii de spitale nu au ce să caute în sistem.

“80% dintre manageri nu au ce căuta în sistem. Un manager bun nu este cel care zugrăveşte un perete sau cumpără un aparat. Un manager competent se interesează de situaţia laboratoarelor şi de creşterea calităţii personalului. Este adevărat că sănătate fară bani nu poţi să faci. Avem alocat pentru sănătate 5% din PIB-ul României şi să nu uităm că spitalele funcţionează în subordinea autorităţilor locale. Sănătatea a rămas pe bugetul pe care l-a avut, dar din păcate nu am putut cere în plus. Execuţia bugetară procentual este de 6% până la data de 30.06 anul acesta“, a mai spus ministrul în cadrul emisiunii MedikaSpecial.

În acest context, Sorina Pintea a dat exemplul Spitalului din Craiova. Aflată, recent, în vizită la unitatea medicală, aceasta a declarat că a găsit acolo ”o nepricepere și o indolență” cum rar i-a fost dat să vadă.

Întrebată ce s-a întâmplat cu managerii spitalului respectiv, ministrul Sorina Pintea a răspuns: ”Am schimbat trei manageri în ultimii doi ani. Am decis să nu mai schimb managementul acolo pentru că nu am rezolvat problema. Poate că nu găsesc omul potrivit, poate că nu sunt oamenii potrivit acolo. Atunci am decis, împreună cu șeful Corpului de control să organizăm o echipă care să meargă și să traseze niște circuite, inclusiv să le facă cunoștință oamenilor între ei, că nu știu dacă se cunosc. (...) Acolo, de exemplu, o mare parte din citostaticele care lipseau, lipseau din cauza dezorganizării. Am trimis acolo două controale, doi oameni foarte pricepuți care mi-au creionat exact lucrurile și am înțeles exact ce se întâmplă. Oamenii aceia se împiedicau unul de celălalt, întârziau voit, cred, anumite chestiuni, fără să-i pese cuiva de acel pacient care aștepta tratamentul. Am recunoascut că avem anumite citostatice la care avem discontinuități, dar există citostatice care n-au lipsit din România, dar au lipsit de la Craiova, de exemplu”.