Atac cibernetic la mai multe spitale din România. Hackerii au furat datele a mii de pacienți din mai multe unități sanitare. Cea mai gravă situație este cea de la spitalul Victor Babeș din București. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat ca a fost informată încă de miercuri despre creşterea semnificativă a atacurilor cu aplicaţii maliţioase.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, Sorina Pintea a anunțat o serie de măsuri care ar trebui luate pentru a evita astfel de atacuri.

”Deschiderea fișierelor doar în situația cunoașterii expeditorului, evitarea ccesării ofertelor irezistibile din mediul online, existența unui backup al fișierelor pe un dispozitiv care nu este conectat la rețea, apelarea numărului unuic 1911 pentru raportarea acestor incidente și dispozitivele utilizate să aibă instalate soluții de securitate”, a explicat ministrul.

Pintea a mai spus că cinci spitale din Capitală au fost atacate și se așteaptă informații cu privire la situația unităților medicale din țară.

”Avem informații că există atacuri cibernetice la nivelul a cinci spitale din municipiul București, unul dintre spitale fiind Victor Babeș, pe celelalte le identificăm. Am solicitat Direcțiilor de Sănătate Publică din țară să ne transmită dacă pe raza teritorială pe o coordonează există spitale care sunt afectate.

Aş vrea să vă spun că incidente izolate au mai existat, incidente în care spitalele şi-au pierdut datele şi care au fost recuperate, după caz, de către informaticieni sau contracost. Ultimul exemplu este Spitalul din Huşi, care şi-a pierdut toate datele referitoare la pacienţii spitalizaţi.

Aceste atacuri îngreunează foarte mult activitatea medicală pentru că se fac internări cu greutate, externări, reţetele se eliberează greoi, astfel încât un atac de acest gen pune în pericol funcționarea instituțiilor sanitare. Dacă se pierd date referitoare la pacienți, la salarizare, acestea trebuie recuperate pentru că altfel există mari probleme.

Am solicitat și CNAS informare referitoare la platforma PIAS care nu a fost afectată, ea având trei filtre. Datele la nivelul Casei sunt protejate. (...) Este obligația fiecărui spital să se protejeze”, a mai spus Pintea.

Ministrul Sănătății a anunțat și că în acest caz se va face o plângere la DIICOT.

”Aștept datele, să văd dacă vreun spital din subordinea Ministerului Sănătății a fost afectat. Bineînțeles că vom face plângere la DIICOT dacă s-a întâmplat, iar pentru celelalte spitale, autoritatea locală și spitalul au obligația să facă aceste plângeri. (...)

Există un sistem informatic comun, SIUI, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Pe lângă acest sistem informatic comun, fiecare spital are sistemul informatic propriu, cu care gestionează datele din spitalul respectiv. Teoretic, sistemul informatic al fiecărui spital ar trebui să aibă mentenanță asigurată 24 de ore din 24. Dar nu este obligația tuturor de a avea același sistem”, a mai spus Sorina Pintea.

O reacție a venit și din partea Serviciului Român de Informații. Reprezentanții SRI au transmis, printr-un comunicat de presă, că din datele pe care le dețin, patru spitale sunt afectate de ransomware-ul BadRabbit. Este vorba despre Victor Babeș – Bucuresti, Huși, Dorohoi și Alba.

”Din datele pe care le deținem până acum, urmare a semnalărilor primite de CERT RO la nr special 1911 și transmise mai departe către Centrul National Cyberint am constatat că sunt afectate de ransomware-ul BadRabbit 4 spitale: Victor Babeș - Bucuresti, Huși, Dorohoi și Cărbunești. O echipă a CNC a plecat la Victor Babeș pentru a analiza situația și a ridica artefactele care ne permit să înțelegem cum are loc infecția și ce măsuri trebuie luate pentru a o opri. Din analizele preliminare efectuate reise faptul că pentru oprirea infecției este suficientă instalarea oricărui produs antivirus recunoscut în domeniu. Cel mai probabil infecția se bazează pe inginerie socială (păcălirea utilizatorului) și nu pe exploatarea unei vulnerabilități (slăbiciuni) a sistemului. Ransomwareul nu este de mare complexitate, fiind detectabil de care orice produs antivirus clasic”, au precizat reprezentanții SRI.

