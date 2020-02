Sorina Pintea a fost adusă sâmbătă dimineaţă la sediul DNA din Bucureşti pentru audieri. Fostul ministru al Sănătăţii ar fi primit şpagă pentru achiziționarea de echipamente medicale folosite la combaterea noului coronavirus.

Nu este clar ce sumă ar fi primit. Potrivit primelor informații, Pintea ar fi luat 120.000 de euro, însă alte surse spun că ar fi vorba despre 120.000 de lei. Banii ar fi fost găsiți în biroul ei.

Contractul din dosar se referă la achiziționarea echipamentelor sanitare specifice luptei cu coronavirusul. Sursele spun că ar fi fost prinsă în flagrant.

Procurorii au percheziționat biroul fostului ministru al Sănătății de la ora 14:00 până aproape de ora 22:00. Pintea a fost luată de la Baia Mare în baza unui mandat de aducere.

