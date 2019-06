Ministrul Sănătății: Sorina a fost smulsă într-un mod animalic. Copilul a fost răpit - Asta e părerea mea personală (VIDEO)

Sorina Pintea, ministrul Sănătății, consideră că micuța Sorina a fost pur și simplu răpită, atunci când autoritățile au luat-o din casa asistentului maternal care a îngrijit-o până la vârsta de opt ani. Ministrul Sănătății a mai declarat, pentru B1 TV, că fetița nu ar fi trebuit luată din mediul în care s-a obișnuit fără o discuție prealabilă cu psihologul. Pintea a insistat că ar trebui să ne pese de ce e în sufletul acestui copil mai mult decât dacă au fost respectate procedurile.

Întrebată ce a șocat-o cel mai mult, Sorina Pintea a răspuns: ”imaginile, modul în care acest copil a fost smuls și apoi discuțiile din spațiul public legate de justiție, dacă a fost bine sau nu, dar nimeni nu s-a întrebat ce face copilul, ce-i în sufletul lui. Atenția trebuie focusată pe copil. Pe mine mă interesează sufletul acelui copil și modul în care acest copil a fost smuls este animalic. Nu cred că trebuie să caracterizeze poporul nostru”.

