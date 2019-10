Sorina Pintea, mesaj dur pentru Corina Crețu, pe tema construcției spitalelor regionale: „Știe foarte bine cum au decurs lucrurile” (VIDEO)

Continuă conflictul între Sorina Pintea şi comisarul european Corina Crețu privind spitalele regionale. De data aceasta, europarlamentarul a ieșit public și a declarat că executivul de la București este vinovat pentru că proiectele nu au avansat. Potrivit Corinei Creţu, românii mai au de aşteptat încă opt ani pentru a vedea gata spitalele regionale de la Iaşi, Cluj şi Craiova promise de Guvern pentru 2020. Replica ministrului Sănătăţii nu a întârziat să apară.

„Mă surprinde declarația doamnei Corina Crețu, care știe foarte bine care este situația. Dar mă surprinde și mai mult afirmația că aceste spitale au fost amânate intenționat numai pentru a demonstra că dânsa nu a fost un comisar patriot. Ea știe foarte bine cum au decurs lucrurile. În decembrie 2016 se semna un acord cu Banca Europeană de Investiții pentru efectuarea studiilor de fezabilitate, dar primul teren a fost transmis Ministerului Sănătății pentru construcția spitalelor în octombrie 2017”, a declarat Sorina Pintea la Digi 24.

Ministrul Sănătății a mai subliniat că s-a lucrat la întocmirea studiilor de fezabilitate, care sunt finalizate, există două Hotărâri de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Iași și Cluj, urmează și Craiova.

”Amânarea nu este neapărat o noutate. Amânarea finalizării poate voia sa spună, pentru că noi am spus încă de la finalizarea primului studiu de fezabilitate, că experții dau ca dată finală 2024. Între 2024 și 2027 este un interval de timp în care aceste spitale vor fi finalizate conform experților europeni, lucru pe care l-am spus”, a mai declarat Sorina Pintea.

Corina Crețu cunoaște acest program al spitalelor regionale, iar precizările sale ar putea fi lansate în scop politic, consideră ministrul Sănătății.

”Au apărut acești ani, pentru că banii pentru construcția efectivă vor fi ceruți pentru etapa a doua de programare, care este până în 2027. Deci, teoretic, trebuie să termini construcția până în 2027 ca să accesezi acei bani pe care îi soliciți. Doamna Corina Crețu știe aceste aspecte, dar este un demers politic care nu face bine nimănui”, a mai spus Pintea.

Precizările vin după ce comisarul european Corina Crețu a scris pe contul său de Facebook că spitalele regionale vor fi finalizate în 2027.

