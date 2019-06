Pintea, despre problema citostaticelor pentru copii: E foarte supărător când ministrul apare la televizor, știe că sunt stocuri în țară, dar spitalul X nu face achiziția pentru că... nu știu ce are în cap (VIDEO)

Sorina Pintea a declarat, pentru B1 TV, că problema citostaticelor pentru copii apare deoarece nu sunt aplicate protocoalele. Au fost spitale în care managerii și farmaciștii n-au ținut cont de solicitările medicilor de acolo, prin urmare nu li s-a livrat cantitatea necesară de substanță. Ministrul Sănătății a dat și două exemple: Craiova și Timișoara. Acolo, ea va trimite luni Corpul de control pentru a vedea situația exact.

