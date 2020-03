Sorina Pintea a fost transportată, marți seară, la Policlinica MAI din Capitală pentru noi investigații medicale. Fostul ministru al Sănătății a fost scos din Arestul Central și a ajuns încătușat la unitatea medicală.

Sorina Pintea a fost transportată și luni la Spitalul „Sfânta Maria”, din Capitală, însă medicii au decis că nu se impune internarea acesteia.

Pintea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de luare de mită.

În acest context, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, că Pintea a fost suspendată din partid.

De asemenea, fostul ministru al Sănătății a demisionat de la conducerea spitalului de urgenţă din Baia Mare.

Potrivit procurorilor anticorupție, Sorina Pintea este suspectată că, în calitatea sa de director al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare, a luat mită sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani ce reprezintă un procent de 7% din valoarea unui contract.

Contractul din dosar se referă la achiziționarea echipamentelor sanitare specifice luptei cu coronavirusul.

Sorina Pintea a devenit ministru al Sănătății în 29 ianuarie 2018, odată cu învestitura Guvernului Dăncilă, și a părăsit portofoliul la momentul 10 octombrie 2019, când cabinetul fostei lidere social-democrate era demis prin moțiune de cenzură.

