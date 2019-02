Sorina Pintea îi CRITICĂ DUR pe MEDICII ȘPĂGARI: 'Nu mă feresc s-o spun! S-a ajuns la SALARII la care NICI EU NU VISEZ și le cer pacienților să nu mai dea plicul!

Ministrul Sănătății îi condamnă pe medicii care primesc șpăgi și fac apel la pacienți să nu mai meragă cu “plicul” la spital.

“Nu mă feresc s-o spun! În spitale s-a ajuns la salarii la care nici eu nu visez și le cer pacienților să nu mai dea plicul!”, a declarat Pintea pentru Libertatea.

Pintea a pecizat că Ministerul Sănătății a făcut tot ce a putut pentru a se renunța la obiceiul șpăgii pentru medici și că mai departe este rolul societății să condamne aceste fapte.

“Am spus că acest fenomen nu va dispărea, că va trece ceva timp până ne vom putea normaliza pentru că prea ne-a intrat în sânge. Principalul 'vinovat' este pacientul. El nu ar trebui să dea, dar el se gândește că dacă nu dau nu mă tratează. Pentru că sunt puțini cei care cer. Sunt lucruri pe care nu le poți proba atunci pe loc pentru a lua măsuri. Până atunci putem doar condamna aceste fapte și să îndemnăm pacientul să nu o mai facă.

Ce s-a putut face concret s-a făcut: s-au mărit salariile medicilor pentru ca ei să nu mai fie nevoiți s trăiască din aceste venituri informale. Mai departe este rolul societății să condamne aceste fapte. Pacienți mi-au scris care sunt sumele pe care le-au dat, date complete. Când am avut acele date complete am trimis corpul de control să verifice și am semnalat comisia de etică.

Ministerul Sănătății nu încurajează. Sunt spitale care au început campanii proprii, dar nu este suficient. Fiecare trebuie să conștientizeze că nu. Salariile au fost majorate, asigură un trai decent. Nu am separat sistemul public de privat”, a spus Pintea.