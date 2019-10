Pintea, lămuriri în disputa privind vaccinului antigripal achiziționat de stat: Recomandarea OMS e să se vaccineze copiii din grupele de risc (VIDEO)

Vaccinul antigripal cumpărat de Ministerul Sănătății anul acesta nu se poate administra copiilor sub 3 ani, susțin unii medici. Sorina Pintea, însă, a declarat pentru B1 TV că Ministerul pe care îl conduce a achiziționat două tipuri de vaccin și a ținut cont de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.

„Copiii sub 3 ani, adică între 6 luni și 3 ani, pot fi vaccinați conform unei recomandări a Organizației Mondiale a Sănătății încă din anul trecut. Anul trecut, 2.837 de copii din grupa de risc, adică care au anumite afecțiuni, au fost vaccinați cu vaccinul gripal, iar anul acesta Ministerul Sănătății a achiziționat două tipuri de vaccin. Anul trecut, OMS recomanda trivalent, anul acesta a recomandat tetravalent.

Ministerul a achiziționat două tipuri. Acel tip de care se discută, și așa e, din acel tip primele 5.000 de doze au ajuns la Direcțiile de Sănătate Publică pentru a fi imunizat personalul din spitale. Până în 20 septembrie, vaccinul a ajuns. De anul trecut vaccinam și copiii între 6 luni și 3 ani, copii din grupa de risc. În octombrie vor veni 450.000 de doze din acel vaccin, care nu poate fi administrat sub 3 ani, și 10.000 de zone pentru copii între 6 luni și 3 ani. Solicitările din teritoriu, de la DSP-uri, sunt de 9.100 de doze. Pentru aceștia cu boli cronice. Recomandare OMS e să se vaccineze copiii din grupele de risc”, a declarat Sorina Pintea, pentru B1 TV.

Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal, cu 200.000 de doze în plus față de 2018.

Anul trecut 199 de oameni au fost ucişi de gripă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.