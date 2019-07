Sorina Pintea va trimite pacienți "sub acoperire" în spitale pentru a identifica medicii care cer șpagă

Sorina Pintea intenționează să trimită în spitale pacienți "sub acoperire" pentru a identifica angajații care condiționează actul medical de primirea unei șpăgi. Ministrul Sănătății a precizat, pentru HotNews, că acesta e unul dintre pașii unei strategii anti-corupție mai ample.

"Avem de pus în aplicare o strategie anti-corupție și am pus în aplicare un proiect-pilot la Spitalul Fundeni. În acest moment, pregătim niște indicatori să ne ajute să cuantificăm ceea ce facem. Unul dintre obiectivele strategiei este folosirea acestei sintagme de "pacient sub acoperire" care să meargă, în funcție de gradul de satisfacție al pacientului de la un anumit spital, să verifice dacă cele sesizate de pacienți sunt mai mult sau mai puțin reale. Avem acel chestionar de feedback pe care îl analizăm, iar dacă vedem că scade gradul de satisfacție și crește numărul pacienților care spun că li s-a cerut șpagă, trimitem acești 'pacienți sub acoperire' ", a declarat Sorina Pintea, pentru HotNews.

Ministrul Sănătății a mai susținut că sunt și medici cinstiți, care nu merită să fie murdăriți de cei care cer șpagă.