Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat că va avea o întâlnire cu Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, în contextul în care acesta a anunțat că va face o plângere la Minister pentru a solicita un control la INML.

"Nu știu ce conține plângerea. Am stabilit o întâlnire cu domnul Cumpănașu. Insist, din punct de vedere legal, Ministerul Sănătății administrează INML, poate face doar un control. Depinde ce conține acea petiție. Pot face un control, dar eu cred că e mai bine să lăsăm specialiștii să își facă treaba", a spus, miercuri, Sorina Pintea.

„SOLICITARE CONTROL INML. Dragi prieteni, cinismul unor angajați ai statului român ne-au transformat viața într-un calvar. Comunicatul de astăzi al INML și zvonurile halucinante din aceate zile cu privire la un eventual certificat de deces pe care l-ar fi eliberat sau presupusele analize finalizate de INML cu privire la rămășitele din liziera atribuite "pe surse" Luizei sunt intoxicări și bataie de joc la adresa tuturor. De aceea mâine, voi depune la ministrul sănătășii solicitarea dispunerii unui control de fond la INML care să identifice aceste scurgeri halucinante de informații false dar și respectarea procedurilor administrative în procesul de comunicare publică sau a administrării expertizelor în funcție de competența corpului de control al ministrului. Știu că încep un nou front și tulbur o nouă MAFIE dar cred că a venit momentul ca fiecare instituție publică să se restarteze și să nu ne mai trateze ca pe niște numere când la mijloc este VIAȚA copiilor noștri”, a scris Alexandru Cumpănașu, marți, pe Facebook.

