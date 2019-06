Sorina Pintea: Am propus ca gestionarea Registrului Naţional de Transplant, serverele şi softul, să fie în custodia STS. Să nu mai existe nicio discuţie despre SRL-urile care le gestionează

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunțat miercuri că a propus Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant ca serverele şi softul Registrului Naţional de Transplant să treacă în custodia Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS).

"Am propus şi Consiliul Ştiinţific a aprobat ca gestionarea Registrului Naţional de Transplant, serverele şi softul, să fie în custodia STS ca să nu mai existe nicio discuţie vizavi de SRL-urile care gestionează aceste lucruri. (...) Nici eu nu văd motivul pentru care o persoană din Agenţie să poată accesa oricând registrele regionale, nu văd. (...) Pe de altă parte, aceste registre regionale sunt gestionate de acel coordonator, iar pacientul are o parolă şi poate să intre oricând să vadă care este statusul dosarului său. Dar publicarea criteriilor de alocare pe site, pentru mine, este esenţială. Criteriul urgenţei primează. Aceste criterii de alocare în ceea ce priveşte registrul eu am optat să fie preluat de STS, vom avea o discuţie în acest sens", a declarat Sorina Pintea, în cadrul unei conferințe de presă.