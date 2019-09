Sorina Pintea, despre ținuta purtată la vizita pe șantierul spitalului din Baia Mare: 'Nu-mi permit să dau 2.000 de euro pe o rochie. Este o rochie de producție românească' (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, în cadrul emisiunii Medika Special, moderată de Ioana Răduca, la Medika TV, că rochia pe care a purtat-o în vizita pe șantierul spitalului din Baia Mare, și despre care s-a speculat că ar fi costat 2.000 de euro, este de fapt o rochie de producție românească, mult mai ieftină.

”Din păcate, nu-mi permit o astfel de rochie, nu-mi permit să dau 2.000 de euro pe o rochie și nici n-aș da atât. Rochia a costat echivalentul în lei la 180 de euro. Nu este o rochie de firmă, așa cum au afirmat cu toții, eu am și dovada și martori că am cumpărat-o de undeva din Satu Mare, am și chitanța, dar nu asta este important. Este o rochie de producție românească. Nu cred că asta ar trebui să discutăm”, a declarat Sorina Pintea pentru Medika TV.

