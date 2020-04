Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea și-a retras demisia din funcția de manager al Spitalului Județean din Baia Mare, depusă în data de 5 martie și a anunțat că se află în concediu medical. În prezent, Sorina Pintea este cercetată sub control judiciar, după decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București, din data de 6 martie.

Miercuri, reprezentanții Consiliului Județean Maramureș au declarat că Sorina Pintea a obținut postul de manager al Spitalului Județean Baia Mare prin concurs, iar mandatul urmează să expire anul acesta.

Sorina Pintea și-a retras demisia din funcția de manager al Spitalului Județean Baia Mare

Fostul ministru al Sănătății a trimis o adresă la Consiliul Județean Maramureș , prin care a anunțat că își retrage demisia din funcția de Manager al Spitalului Județean Baia Mare. Sorina Pintea a informat CJ Maramureș că va rămâne în concediu medical, iar în funcție de manager al spitalului îl propune ca înlocuitor interimar pe medicul Vasile Pop, relatează Ziare.ro.

"Sorina Pintea a transmis o adresă la Consiliul Județean Maramureș prin care a anunțat că își retrage demisia din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare înainte de împlinirea termenului după care demisia producea efecte. Dânsa informează Consiliul Județean Maramureș că rămâne în concediu medical și propune ca în funcția de manager al spitalului să fie înlocuită de directorul medical Vasile Pop, ca interimar. Noi am luat act de această retragere a demisiei sș am informat la rândul nostru spitalul din Baia Mare. Sorina Pintea a obținut postul de manager prin concurs, iar mandatul iî expiră în acest an", a explicat CJ Maramureș, potrivit sursei citate mai sus.

La data de 5 martie 2020, a fost înregistrată demisia Sorinei Pintea din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. La acea vreme, fostul ministru al Sănătății a menționat că demisionează pentru că este cercetată într-un dosar la DNA.

Cercetată sub control judiciar

Sorina Pintea este cercetată sub control judiciar, după ce judecătorii de la Curtea de Apel București au decis revocarea măsurii arestării preventive, la data de 6 martie. Sorina Pintea a fost atunci plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Fostul ministru a fost reținută de procurorii DNA la data de 29 februarie, după ce ar fi luat o mită de aproximativ 30.000 de euro, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare.

La data de 29 ianuarie 2018, Sorina Pintea a devenit Ministrul Sănătății, odată cu învestitura Guvernului Dăncilă. Pintea a părăsit funcția la data de 10 octombrie 2019, când cabinetul Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură.

Înainte de a fi Ministru al Sănătății, Sorina Pintea a câștigat un mandat de senator la alagerile generale din 2016. La data de 4 februarie 2017 ea avea să își dea demisia, dorind să rămână în funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare.