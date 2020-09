Sorina Săcărin, fetiţa din Baia de Aramă, a fost readoptată de părinții ei în SUA: ”Nu vreau în România”

Sorina Săcărin, fetiţa din Baia de Aramă adoptată de o familie de români, a fost readoptată de aceștia în Statele Unite ale Americii (nr. SUA). Ce reacție a avut copila, dar mai ales, cum a decurs procedura în statul american?

Sorina, fetița din Baia de Aramă adoptată de familia Săcărin, români stabiliți în SUA, a fost readoptată la New York de părinții ei.

Procedura de adopție în statul american este complet diferită față de adopția din România. În cazul Sorinei, procedura este decisă de justiția americană, conform legilor din New York, și în urma ei, copila a căpătat un nou certificat de naștere american, la fel ca un copil născut în SUA.

Părinții micuței sunt foarte încântați de acest lucru, susținând că au trecut prin multe ca să ajungă aici, însă, nimic nu mai contează când văd zâmbetul de pe chipul fetiței lor.

"După toată nebunia prin care am trecut, am readoptat-o și aici în America, că să aibă și toate actele americane, dar și momentul de bucurie, când spune judecătorul: 'ești adoptat!' Momentul acela ne-a fost furat în România. N-am vrut s-o privăm de el", a declarat Ramona Săcărin, mama Sorinei.

Pe de altă parte, Sorina însăși le-a jurnaliștilor de la SpotMedia.ro cu mare mândrie noul ei certificat de naștere în prima înregistrare video a fetiței din mijlocul noii sale vieți.

Ciudat sau nu, avocatul care a asistat familia Săcărin în procedura de readopție, Jamie, are o poveste asemănătoare cu cea a Sorinei.

”A fost el însuși adoptat de o familie care avea o fetiță și un băiețel biologici, la fel ca Sorina este mai închis la culoare decât frații lui. Erau mici, mergeau împreună la magazin și când erau întrebați dacă sunt frați, sora lui Jamie spunea că ea e adoptată. Așa face și copilul nostru cel mic, spune că el e adoptat, nu Sorina”, a explicat Ramona Săcărin.

Sorina studiază pianul și vioara

După reîntoarcerea în America, Sorina s-a integrat foarte repede în comunitate. Copila merge la școală, are activități zi de zi și și-a făcut o mulțime de prieteni. Mai mult decât atât, ea studiază pianul și vioara, dar face și gimanstică. Ba chiar le-a spus părinților că are de gând să intre în orechestra şcolii. Una peste alta, e un copil fericit, care zâmbește nu doar cu gura, ci mai ales cu ochii, atunci când își povestește noua viață și experiențele unice pe care le trăiește alături de părinții ei adoptivi.

”Nu vreau în România”

Familia ei povește că din tot trecutul întunecat pe care l-a lăsat în urma răzbate în primul rand refuzul de a vorbi limba română, cu excepția câtorva cuvinte aruncate în propoziție, și asta în ciuda faptului că în casă se vorbește românește.

”N-am presat-o, am lăsat-o să se adapteze în ritmul ei, să preia engleza socială, de conversație, ceea ce a reușit foarte bine. Ne-a fost teama ca învățarea on line să nu o dea înapoi, era pe o pantă ascendentă deja, așa că merge la un program suplimentar după o metodă japoneză, cu niște progrese extraordinare. Graficele privind evoluția copilului sunt foarte clare.

Și s-a cunoscut la școală. Imediat ce a început clasa a III-a, primul lucru pe care mi l-a spus a fost: sunt cea mai bună din clasă, ceea ce este extraordinar pentru nivelul ei de încredere”.

La fel de adevărat că ”atunci când a venit din România, vocabularul ei în românește era atât de redus încât nu reușea să povestească ce s-a întâmplat într-o zi. Îi ieșea doar o propoziție. Folosea doar 20-30 de cuvinte. Vocabularul ei în engleză este acum cu mult mai dezvoltat, dar chiar și cel în română, chiar dacă refuză să îl folosească. Și lucrăm la asta, citește cărți. Nu citise și nici nu i se citise vreo carte, nu văzuse o bibliotecă”.

Dar cel mai categoric refuz al Sorinei este să revină în România.

”Nu. Eu, Eva și Adam (frații ei – n.red.) nu vrem să mergem în România. Nu vreau în România”, a spus Sorina Sărăcin, conform Comisarul.ro.