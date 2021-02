A 8-a tranșă de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer-BioNTech întârzie. Transportul a fost amânat din cauza condițiilor meteo nefaborabile din Germania (VIDEO)

A optra tranșă de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer și BioNTech, care constă în peste 160.000 de doze de ser și care trebuia să sosească în România luni pe cale aeriană, va întârzia și ar putea să nu mai ajungă astăzi din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din Germania, ce au făcut ca zborul să fie unul periculos și prin urmare să fie amânat, potrivit B1 TV.

