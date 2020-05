Soţia unui ieşean mort după ce a băut spirt contrafăcut: „Beau şi eu, numai Mona. Vodka e apă chioară, romul colorant, spirtul e bun” (VIDEO)

În comuna ieșeană Stolniceni-Prăjescu patru persoane și-au pierdut viața după ce au băut spirt ccontrafăcut, o practică răspândită în sat, așa cum susține soția unui dintre cei decedați. Reporterii de la BZI.RO au stat de vorbă cu Agafia Teofan, în vârstă de 50 de ani, soţia unui ieşean mort după ce a băut spirt contrafăcut.

Aceasta a recunoscut că, în general localnicii din sat aleg să bea spirt din două mari motive: este mai ieftin, cu doar 12 lei pot cumpăra o jumătate de litru, iar în al doilea rând este mai tare. Agafia a ținut să precizeze că bea la rândul ei spirt de ani de zile, în special „Mona”.

„Ce să spun, nu trebuie să bei spirt, dar vodka e apă chioară, romul colorant, spirtul e bun. Bei un pahar și pleci la muncă. Eu dacă beau, beau numai Mona”, a spus femeia reporterilor ieșeni.

Femeia spune că a fost norocoasă că în ziua în care soţul ei a băut o sticlă de spirt ea a avut ceva bani puşi bine şi a cumpărat un bidon de vin.

„El a băut spirt în ziua aia…Sante…nu Mona. De când e cu boala asta în ţară, Mona s-a terminat. Nu mai este la magazin, gata. În sat au adus ceva, «Sante» parcă scria pe sticlă. De ăla a băut soţul. Eu în ziua aia am băut vin. M-am dus la magazin şi pe el l-am lăsat acasă. Am băut vin şi după m-am culcat în porumbar. Cât am dormit eu, el a murit”, a spus văduva cu zâmbetul pe buze.

Zece persoane au murit în Iași după ce au băut spirt contrafăcut

Zece persoane din județul Iași au decedat după ce s-au intoxicat cu spirt medicinal contrafăcut, vândut oamenilor în sticle de plastic care conțineau alcool metilic, în loc de alcool etilic. În acest caz, s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii au făcut patru percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, în urma cărora șapte persoane au fost duse la audieri.

Lichidul a fost comercializat în mai multe magazine din cadrul județului Iași, prin intermediul unei firme ieșene. Marfa a fost distribuită oamenilor de câțiva oameni de afaceri din zona Bucureștiului.

Victimele care și-au pierdut viața din cauza intoxicării cu respectivul spirt erau din comunele Brăteşti, Stolniceni-Prăjescu, Todireşti, dar şi din sate din zona municipiului Paşcani.