Soţia unui pompier decedat în urma infecţiei cu coronavirus: Două zile a stat în salonul neîncălzit, cerând o pătură. Durerea e mare (VIDEO)

Soția unui pompier din Vâlcea, internat cu COVID-19 la Spitalul de Boli Infecţioase din Râmnicu Vâlcea, face acuzații grave la adresa unității medicale, după ce soţul său ar fi decedat într-un salon neîncălzit. Astfel, femeia acuză personalul medical de neglijență, informează B1 TV.

Femeia a trimis o scrisoare deschisă Colegiului Medicilor Vâlcea, în care povesteşte prin ce a trecut bărbatul ei timp de două săptămâni, cât a fost internat.

„Durerea este mare. Nu pot să o descriu în cuvinte. Sunt din Râmnicu Vâlcea, mă numesc Banu Alida Carla şi sunt soţie de pompier (ISU Vâlcea). Soţul meu a decedat pe data de 26.10.2020 în urma unui şir lung de zile de spitalizare din cauza unor complicaţii şi din cauza neglijenţei personalului medical de la Secţia infecţioase Râmnicu Vâlcea”, a scris femeia.

