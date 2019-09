Sebastian, tânărul găsit mort în cabina TIR-ului pe care lucra, într-o parcare din Italia, a lăsat multă durere în urma lui. Familia, rudele şi prietenii sunt şocaţi de plecarea tânărului mult prea repede spre ceruri. Cea mai îndurerată este logodnica acestuia, Ionela. Cei doi urmau să se căsătorească în luna mai a anului viitor, însă nu au mai apucat. Acum femeia se pregăteşte să-şi înmormânteze logodnicul.

Nici până în acest moment nu se cunosc cauzele morţii lui Sebastian, cel mai probabil acestuia i-a cedat inima în urma unui infarct, provocat, cu siguranţă, de lipsa somnului, stresul şi multele ore petrecute la volan, scrie botosaninews.ro.

După aflarea teribilei veşti, logodnica lui Sebastian şi-a scris durerea pe pagina de Facebook. Mesajul tinerei este sfâşietor.

"Sufletul meu frumos ai plecat si m-ai lăsat singură. De ce ai plecat? Iartă-mă că nu am fost alături de tine. Iartă-mă că nu am stiut ce te doare. Ai plecat printre îngeri și m-ai lăsat singură. În loc să dansăm valsul nostru plâng fără oprire. Puiul meu frumos, te iubesc si te voi iubi toată viața. Dumnezeu să te aiba in paza lui si tu sa ai grijă de mine de acolo de sus. Te iubesc mult viața mea si te voi iubi mereu", a scris Ionela.