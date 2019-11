Sorin Ovidiu Vîntu se revoltă, din pușcărie, pentru că nu s-a putut uita la televizor cât a dorit.

Afaceristul închis pentru corupție susține că, miercuri seară, ofițerul de serviciu al Penitenciarului a intrerupt transmisia la ora 19.00, în timp ce președintele Klaus Iohannis susținea o conferință de presă cu privie la turul doi al alegerilor prezidențiale. (Vezi AICI principalele teme de discuții)

SOV acuză că i s-a luat dreptul la informare și îi solicită public ministrului Justiției, într-o postare pe Facebook, "ca pe perioada derulării unor evenimente politice de mare însemnătate, să dea dispoziție ca programele TV să nu mai fie întrerupte."

"De votat, tot nu-i votez!

Am urmărit de la orele 18 până la orele 19 conferința de presă susținută de Iohannis. Din păcate, la orele 19, ofițerul de serviciu al Penitenciarului a întrerupt transmisia prin cablu, considerând că respectivul eveniment este lipsit de importanță, iar dreptul oricărui individ la informare este un moft care nu trebuie băgat în seamă. Până la ora la care am putut viziona respectivă conferința de presă, recunosc faptul că am fost șocat de prestația excelentă a dlui Iohannis. Exceptând repetitivitatea plicticoasă a temei anti PSD, răspunsurile acestuia au fost logice, coerente și pe alocuri chiar substanțiale și a reușit cu destulă îndemânare să intre neobservat în zona sloganurilor atunci când a fost întrebat despre abuzurile comise de securiști și justiție sau să paseze întrebările către alte zone de responsabilitate.

P.S. solicit public domnului Minstru al Justiției ca pe perioada derulării unor evenimente politice de mare însemnătate, să dea dispoziție ca programele TV să nu mai fie întrerupte. Prin aceste întreruperi se încalcă în mod clar prevederea constituțională care prevede dreptul oricărui individ la libera informare și obligația statului de-a i-l garanta.

Cum mama dracului îmi dai voie să votez, chiar mă îndemni s-o fac, dacă îmi anulezi dreptul să mă informez?

P.P.S. Indiferent de impresia pe care mi a provacat-o ceea ce am vazut din aceasta dezbatere, atitudinea mea despre domnul Iohannis rămâne neschimbată. Detest sa fie presedintele tarii mele", scrie SOV pe Facebook.