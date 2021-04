SpaceX a lansat 4 astronauți către Stația Spațială Internațională. În premieră, compania lui Elon Musk a folosit o rachetă și o capsulă reciclate pentru un zbor cu echipaj uman (VIDEO)

O navă spațială SpaceX Crew Dragon, având la bord patru astronauți din trei țări diferite, a decolat vineri dimineață din statul american Florida, de la Centrul Spațial Kennedy al NASA. Lansarea a marcat cel de-al treilea zbor cu echipaj pus în scenă de compania privată a lui Elon Musk, însă premiera a fost folosirea unei rachete și a unei capsule cu care s-a mai zburat anterior.

Lansarea de vineri dimineață, din SUA, pare să anunțe la orizont o nouă eră în materie de explorare a spațiului, deoarece, într-o premieră absolută, pentru această misiune au fost utilizate aceeași rachetă Falcon 9 care a trimis patru astronauți la Stația Spațială Internațională în noiembrie 2020, respectiv aceeași capsulă Crew Dragon care i-a dus și i-a adus înapoi pe cei doi astronauți în timpul primului zbor cu echipaj efectuat de SpaceX în mai 2020, transmite abc News.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK