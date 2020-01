Spania, sub cod roșu de fenomenem meteo extreme. Cel puțin un om și-a pierdut viața, iar alții sunt dați dispăruți (VIDEO)

Alertă de cod roşu şi portocaliu în Spania. Cel putin un om şi-a pierdut viaţa, iar alții sunt dati disparuti, ca urmare a furtunii Gloria. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de calatorie si îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Spania, că Agenţia Meteorologică de Stat a emis o atenționare de fenomene meteorologice severe, cu potenţial periculos, pana pe 21 ianuarie, relatează B1 TV.



Furtuna „Gloria", care a lovit cu putere estul peninsulei Iberice și Insulele Baleare, a făcut deja o victimă.

Este vorba de un bărbat în vârstă de 44 de ani care a murit fiind lovit de o maşină în regiunea Leon, în timp ce încerca să monteze lanţuri antiderapaj la roţile automobilului său.

Anchetatorii spun că una din cauzele accidentului a fost vizbilitatea redusă, ca urmare a precipitaţiilor intense.

În zona litorală a provinciilor Alicante și Valencia a fost emis cod roșu, iar pentru provincia Castellon şi comunitatea autonomă Catalonia, Insulele Baleare și regiunea Murcia, cod portocaliu de averse de ploaie însoțite de furtuni de intensitate puternică sau foarte puternică, rafale intense de vânt, valuri puternice și, izolat, chiar zăpadă.

Peste 150 de curse aeriene au fost anulate, iar mii de călători au rămas blocaţi pe aeroporturi.

Pentru ziua de luni, meterologii au prognozat o intensificare a furtunii, cu rafale de vânt foarte puternice, în special pe partea de nord și nord-est, cu viteze de până la 120 de kilometri pe oră.

De asemenea, în zonele de coastă din estul peninsulei și Ibiza, valurile vor putea atinge 7 metri.

Fenomenul va fi însoțit de precipitații intense, iar cantitatea de apă la sol va fi de 150 de litri pe metru pătrat pe suprafețe extinse.

Stratul de zăpada va fi abundent la altitudini de peste 300 m, în partea estică a peninsulei Iberice, și va acumula în anumite zone până la 10 cm.

Deși furtuna are tendința de a se deplasa, începând din seara zilei de luni spre sud, către nordul Africii, în cursul zilei de marţi fenomenele meteo periculoase vor ajunge în nord-estul peninsulei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.