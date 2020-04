Cinci persoane au fost arestate preventiv în urma scandalului care a avut loc, în seara zilei de duminică, în cartierul Rahova din Capitală. Este vorba despre Vasile Badea alias Spartacus Idolu Fetelor, Lider Nicușor, Constantin Gigi alias Lider Gigi, Ștefan Stângaciu și Antonio Dincă, informează G4 Media, citând un anunț al purtătorului de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Sectorului 5, Dănuț Puntaru. În același timp instanța a decis ca soția lui Spartacus, Oradea Badea, și Gloria Ion să fie plasate sub control judiciar.

Vasile Badea alias Spartacus Idolu Fetelor este bărbatul care condus revolta împotriva Poliției de la sfârșitul săptămânii trecute. Jaandarmii au intervenit în cartirul Rahova după ce mai mulți indivizi au atacat echipajele Poliției venite să oprească o petrecere care avea loc în plină stradă, în ciuda restricțiilor impuse de autorități în contextul stării de urgență. Totul s-a terminat însă cu focuri de armă trase de polițiști.

Arestări au fost dispuse și în cazul scandalului cu furci și topoare din orașul brașovean Săcele. Opt persoane implicate în violențe își vor petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. De altfel, aici au avut loc cele mai violente scene din ultimele zile. Aici, mai multe familii s-au luat la bătaie cu furci, topoare și bâte, iar cineva chiar a vrut să intre cu mașina în rivali. Scandalagii s-au năpustit cu tot ce aveau la îndemână asupra mașinii, iar pentru a aplana conflictul polițiștii au trans mai multe focuri de armă în plan vertical. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, iar una dintre ele a fost transportată la spital, însă a refuzat internarea.

Scene violente au avut loc și într-un cartier de la periferia orașului Ploiești. Polișiștii veniți să aplaneze un scandal izbucnit pe fondul consumului de alcool au fost atacați cu diverse obiecte de localnici.

Un scandal de pomină a izbucnit și în orașul Fetești din județul Ialomița. Două familii de romi din cartierul Vlașca s-au bătut cu bâtele, iar zeci de polițiști și jandarmi au intervenit la fața locului.

Potrivit sociologilor, asistăm deja la un fenomen al violențelor din comunitățile marginale, iar dacă autoritățile nu vor interveni ferm, astfel de situații vor continua să apară.

”Toate comunitățile menționate sunt ceea ce noi numim ghetou și unde, de obicei, relațiile intracomunitare sunt destul de disfuncționale. Că Poliția a intervenit reactiv, e normal să fie așa și să își folosească mecanismele specifice de intervenție ca să detensioneze situația. Însă, în lipsa unei intervenții coerente în foarte multe astfel de comunități din România, astfel de lucruri se vor întâmpla în continuare și e foarte probabil ca, la un moment dat, Poliția să nu mai poată să intervină atăt de simplu, cum a intervenit acum”, a explicat sociologul Gelu Duminică, într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV.

Pe de altă parte, șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, a declarat, luni că, în perioada Paștelui, numărul violențelor a fost mai mic decât în anii anteriori.

”Infracționalitatea din perioada sărbătorilor Pascale a scăzut cu 17% față de anul trecut, cu 10% față de anul 2018. Trendul descedent se menține și privind faptele comise cu violență, unde înregistrăm o scădere de 47% față de anul trecut și de 21% față de 2018”, a mai spus Liviu Vasilescu.

