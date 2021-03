Specialiștii de la Colentina vor să plece deoarece spitalul tratează doar bolnavi COVID. Manager: „Statisticile vor arăta dramele ce se pot întâmpla la pacienții cu afecțiuni cronice, care nu au putut fi îngrijiți”

Victor Cauni, managerul Spitalului Colentina din București, a declarat că unele cadre medicale se gândesc să demisioneze deoarece unitatea tratează doar bolnavi de COVID-19, iar pacienții cu boli cronice nu mai au acces. În acest spital sunt acum 150 de pacienți testați pozitiv cu coronavirus la 300 de paturi. La Terapie Intensivă sunt 17 pacienți.

Managerul Spitalului Colentina spune că mai mulți specialiști vor să demisioneze

„Nu am avut niciun pacient cronic și au fost probabil zeci de mii de pacienți cu boli cronice care n-au avut acces la noi. Avem aproape 30 de secții, unele sunt chiar de mare performanță, unele chiar unice, cum ar fi dermatologie, boli parazitare, cardiologie, care sunt mai utile în zona mixtă de funcționare”, a spus managerul, pentru Digi24.

El a precizat că au fost rezidenți care au făcut rezidențiatul la ei, dar apoi s-au reorientat.

Victor Cauni a spus apoi că, după un an în care nu și-au putut face profesia, mai mulți specialiști se gândesc să plece, fapt ce ar fi o adevărată dramă: „Oamenii nu pot fi constrânși să stea în Colentina. După un an în care specialiștii de mare anvergură nu și-au putut face profesia, sunt mai mulți specialiști care probabil se vor reorienta. Pentru noi, ca spital, va fi o mare dramă să îți pierzi specialiștii, pentru că cel mai important e tratamentul pacientului, iar pacientul îl putem trata cu un specialist”.

Managerul de la Spitalul Colentina ar vrea ca unitatea medicală să poată primi și pacienți non-COVID.

Cauni a dat de înțeles că adevărata dimensiune a tragediei se va vedea când vor apărea statisticile despre bolnavii cronici care nu au primit tratament: „Într-un an, am asigurat internare la puțin peste 3.000 de pacienți COVID, iar într-un an pre-pandemic avem mai mult de 30.000 de pacienți. Când statisticile ulterioare vor arăta și dramele care se pot întâmpla la pacienții cu afecțiuni cronice, care nu au putut fi tratați, e o mare problemă”.