Specialiștii, îngrijorați de redeschiderea restaurantelor. Medicul Carmen Dorobăț: Ne așteptăm la o creștere a numărului de cazuri de coronavirus. Am rețineri în a merge la restaurant. Acest virus poate da surprize extrem de neplăcute (VIDEO)

De la 1 septembrie se redeschid restaurantele, sălile de cinema şi cele de spectacole. Deși vestea este bună pentru operatorii economici care își pot relua astfel activitatea după aproape jumătate de an de pauză, medicii atrag atenția că dacă regulile de protecție sanitară și distanțare nu vor fi respectate, există riscul înmulțirii cazurilor de infecție cu noul coronavirus. Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, medicul Carmen Dorobăț, manager al Spitalului de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva“ din Iași, a declarat că ea însăși are rețineri în a merge la restaurant de la 1 septembrie și a subliniat importanța respectării regulilor, încercând totuși să revenim la o viață cât mai apropiată de cea normală.

”Ne așteptăm la o creștere a numărului de cazuri. De aceea, noi, medicii am vorbit toată vara că măsurile de protecție trebuie respectate pentru ca să nu pornim în această perioadă cu un număr bazal de infecțări pe zi atât de mare, de peste o mie, pentru că vom ajunge la peste 2.000 și atunci va fi greu de surmontat, nu din punct de vedere medical, pentru că acum avem experiență, dar din punct de vedere organizatoric și administrativ.

Trebuie să învățăm să trăim cu acest virus și atunci viața noastră trebuie să fie apropiată de ceea ce știm noi că este viața normală. În același timp, fiecare loc trebuie să aibă specificitatea lui în ceea ce privește măsurile de protecție indicate de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică. Inclusiv restaurantele sau sălile de spectacole vor avea măsuri de protecție specifice și fiecare dintre noi trebuie să învățăm să ne protejăm. În acest fel, vom fi liberi psihologic, că avem o viață cât se poate de apropiată de normal, dar, în același timp, ne protejăm pe noi și protejăm întreaga societate”, a declarat managerul Spitalului din Iași.

Întrebat cât de mare este pericolul reprezentat de redeschiderea restaurantelor și dacă este de așteptat să apară focare de coronavirus generate de nerespectarea regulilor în interiorul localurilor, medicul a răspuns: ”Ne așteptăm la astfel de focare. În locurile unde nu vor fi respectate regulile, vor fi astfel de focare care se vor extinde, ulterior, în afara locației respective. Există acest risc în momentul în care intri într-un restaurant sau într-o sală de concert care este închisă și nu toată lumea poartă măști și nu se dezinfectează corespunzător. Trebuie mare atenție, nu numai din partea celor care dezinfectează, trebuie atenție și din partea beneficiarilor. Eu cred că problema este din partea beneficiarilor care, câteodată, uită de aceste măsuri de protecție. Noi, medicii, spunem că este cu risc (redeschiderea restaurantelor – n.r.), dar vom vedea în ce măsură ne asumăm acest risc din punct de vedere medical, adică la patul bolanvului”.

De asemenea, întrebată dacă va avea rețineri în a merge la restaurant după data de 1 septembrie, după ce a văzut situația bolnavilor de COVID-19 din secțiile de terapie intensivă, Carmen Dorobăț a răspuns: "Am rețineri, categoric, pentru că sunt oameni care nu respectă regulile și, în plus, aceștia conving și pe alții. Ar trebui să se fi înțeles până acum că acest virus poate da surprize extrem de neplăcute indiferent de vârstă, indiferent de terenul pe care evoluează infecția aceasta. Dacă un tânăr poate să spere – deși nu în toate cazurile – că va avea o evoluție favorabilă a infecției, nu trebuie să uite că poate duce infecția acasă, la părinți și la bunici. Avem o temere și temerea izvorăște, în special, din ceea ce privește gradul de ocupare a locurilor. La Iași, avem probleme în ceea ce privește numărul de locuri libere în zona de confirmați, iar pentru cazurile de ATI, până acum am avut locuri, dar dacă vom merge într-un astfel de ritm, categoric, numărul de locuri de la terapie intensivă va fi depășit la nivel de țară".

