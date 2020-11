Specialistul în Sănătate Publică Răzvan Cherecheș: Restaurantele, magazinele de cartier și sălile de sport, surse de infectare cu noul coronavirus (VIDEO)

Restaurantele ar fi principala sursă de infectare cu coronavirus, de 4 ori mai riscante decât sălile de sport, arată un studiu publicat în revista Nature. În acest context, specialistul în Sănătate Publică Răzvan Cherecheş, a declarat pentru B1 TV că se impune păstrarea restricţiilor privind închiderea restaurantelor.

Studiul publicat în revista Nature a analizat locația telefoanelor mobile și, ulterior, urmărirea contacților care au fost expuși sau infectați, spune Cherecheș.

Concluzia este că rezultatele sunt extrem de valide, iar soluțiile propuse de autorii studiului ar fi că modalitatea de reducere a riscului ar fi scăderea la maximum 20% din capacitatea restaurantului, ceea ce ar scădea riscul cam cu 80%”, a spus Cherecheș.

În afară de restaurante și săli de sport, studiul mai arată că și magazinele mici de cartier sunt, de asemenea, foarte periculoase.

Specialistul în Sănătate Publică Răzvan Cherecheş explică faptul că în aceste magazine merg de regulă oameni dintr-o clasă socială socio-economică scăzută și care nu țin cont de regulile sanitare.

“Din cauza spațiului mic, populația tinde să se aglomereze, ventilația este proastă, crește riscul de transmitere a infecției”, spune acesta.

Referitor la școli, existpă studii care arată că beneficiul este mai mare dacă unitățile de învățământ rămân deschise până în clasa a IV-I.

“Până în clasa a 4-a, și infectarea și transmiterea sunt rare. Copiii până în clasa a 4-a au nevoie de supervizare și imobilizează un părinte din activitatea economică. Ori, dacă doar ei vin la școală, este loc să fie distanțați”, mai spune Cherecheș.

