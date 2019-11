Spectacol de excepţie la centrul cultural UNESCO din sectorul 4 al Capitalei. Pe scenă au urcat, rând pe rând, două trupe de tineri actori care s-au adresat publicului de toate vârstele. "Visul unei nopţi de vară" este piesa de teatru cu care actorii au defilat pe scena centrului cultural. De altfel, publicul a fost extrem de încântat, dovadă fiind ropotele de aplauze de la final.

Cei mai încântați au fost micii actori, care au avut ocazia să urce pentru prima dată pe scenă.

Duminică, tinerii actori vor mai face un spectacol. Un grup de 27 de tineri actori, cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, vor prezenta un cuplet de piese prin intermediul căruia vom afla că "talent show" nu este un concept atât de modern.

