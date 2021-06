Spectacolele-pilot, un succes. O persoană din 1.300, infectată cu coronavirus după participarea le evenimentele culturale. Bogdan Gheorghiu: Este foarte posibil ca infectarea să se fi produs la o dată ulterioară evenimentului (VIDEO)

O singură persoană a fost testată pozitiv cu coronavirus în urma participării la evenimentele-pilot culturale care au avut loc la București și la Cluj-Napoca. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Talk B1, prezentată de Irina Petraru, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat că este posibil ca nici acestă persoană să nu se fi infectat în urma participării la eveniment, întrucât aceasta a fost diagnosticată cu COVID-19 după opt zile.

”Au participat 1.300 de persoane la cele patru evenimente – trei în interior și unul în aer liber. La București am avut trei evenimente – două în interior și unul în aer liber –, la Cluj, unul în interior. În București nu a fost identificat niciun caz, în Cluj-Napoca, o singură persoană a fost depistată pozitiv în urma efectuării unui test rapid în data de 23 mai, asta înseamnă la opt zile după desfășurarea evenimentului. Persoana în cauză era vaccinată cu schema completă de imunizare, cu mai mult de zece zile de la administrarea acesteia. Acest caz unic nu este statistic relevant sau reprezentantiv pentru evenimentele-pilot în ansamblu, mai ales că este foarte posibil ca infectarea să se fi produs la o dată ulterioară evenimentului.

Pe recomandările Organizației Mondiale a Sănătății apare intervalul între patru și șase zile, ca termen de care poate fi legată o eventuală infectare de un context sau eveniment”, a explicat ministrul Culturii.

