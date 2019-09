Marion Cotillard a sosit la București și va putea fi admirată în cadrul Festivalului Enescu în producția Jean d' Arc au bucher (Ioana d'Arc pe rug), spectacol al Orchestrei Naționale din Lille realizat în colaborare cu două coruri ale Radiodifuziunii Române. Vedeta a povestit cum a ajuns să interpreteze acest rol vorbit în celebra operă în care a jucat sub diferite montări. Actrița a fost laureată a premiului Oscar pentru rolul Edith Piaf din filmul La vie en rose realizat în 2007. Actrița nu are o bogată biografie ca actriță de teatru, acesta fiind aproape singurul rol în care poate fi admirată pe scenă.

"Mama mea a jucat rolul asta în 1986 și prima dată când l-am jucat și eu a fost în 2005 la Orleans sub bagheta lui Jean Marc Cochereau, cred ca era o aniversare a Ioanei d' Arc și vroia să remonteze Jeanne d' Arc au bucher și a întrebat-o pe mama mea, care nu era disponibilă la acel moment și ea i-a propus să mă întrebe pe mine și el mi-a făcut această propunere. Eu văzusem spectacolul bineînțeles cu mama în rolul ăsta și mi se părea magnific. Eu mă folosesc mult de muzică în munca mea, pentru a-mi declanșa anumite sentimente pentru a mă transpune în anumite stări cerute de o scenă sau alta de film, corespundea cu ceva foarte viu în mine să joc pe muzică, deci am acceptat și după am avut marea fericire de a putea să interpretez acest rol. Am făcut parte din mai multe producții, prima a fost aceasta din 2005 și pe urmă l-am reluat câțiva ani mai târziu la Barcelona, apoi l-am făcut la Lincon Center la New Yorck, apoi la Festivalul de la Spoleto. Este o operă pe care am șansa să o acompaniez ici și colo cu dirijori diferiți, cu orchestre diferite în locuri magice. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici să trăiesc din nou experința Jean d' Arc au bucher cu Alexandre", a declarat Marion Cotillard.



Dirijorul Alexander Bloch este pentru prima dată în turneu cu această producție la Festivalul Enescu și spune că a fost o experință nouă pentru el să îmbine actoria cu muzica cu acest rol vorbit al actriței Marion Cotillard.

"'Este o mare placere să fac asta alături de Marion, chiar îi spuneam ieri că nu este întotdeauna ușor să înclud actoria și să colaborez cu actori, pentru că sunt două lucruri diferite, muzica este foarte exactă, ceea ce trebuie eu să fac ca dirijor dar Marion este foarte muzicală și are simțul muzical foarte dezvoltat. Am lucrat cu ea ca și cu o soprană", a declarat dirijorul Alexandre Bloch.

Spectacolul se va juca mâine de la ora 16.30 la Ateneul Român dar ca la toate spectacolele Festivalului Enescu biletele s-au epuizat încă de anul trecut.