Poliţia locală din Ploieşti caută spioni. Ce criterii trebuie să îndeplinești pentru a fi acceptat... (VIDEO)

Aceştia spun că au apelat la acest lucru, deoarece nu pot face faţă numărului mare de infracţiuni, deoarece sunt puţini angajaţi, iar camerele de filmare din oraş lipsesc.

Cei care vor să devină un fele de sherlock holmes de ocazie trebuie să îndeplinească o serie de condiţii. Instituţia a anunat că are nevoie de nu mai puţin de 50 de oameni.

Pot deveni voluntari persoanele majore, fără cazier judiciar sau antecedente penale, au cetățenia română și domiciliul în Ploiești și "sunt cunoscute ca având o conduită civică în comunitate". Selecția și recrutarea voluntarilor se va face în urma unui interviu care va avea la bază un dosar ce va include următoarele documente: copie act de identitate, cazier judiciar, adeverință eliberată de către medicul de familie că nu se află în evidență cu boli contagioase și neuropsihice. Totodată, voluntarii îi vor însoți pe polițiștii locali la fața locului, putând avea și calitatea de martor. De asemenea, voluntarii vor avea obligația de a păstra confidențialitatea datelor.

Până acum cei mai doritori pentru acest post au fost bătrânii trecuţi de 60 de ani.

