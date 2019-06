EXCLUSIV ONLINE // Fundația Nicolae Titulescu, condusă de Adrian Năstase, a găzduit în plin context geopolitic tensionat, o lansare de carte despre generalul Mihai Caraman, celebrul spion român care În perioada 1958-1968, în calitate de șef al rezidenței de spionaj din Paris, a organizat și condus așa-numita „Retea Caraman”, care a reușit să sustragă și să aducă în tară unele documente din Cartierul General al NATO, provocând daune grele Alianței Nord-Atlantice.

Acesta a eveniment a atras atenția unor număr important de persoane care au venit fie fermecați de misterul din jurul spionului român care a dat o asemenea lovitură NATO, fie din curiozitate pentru a vedea cine este Mihai Caraman și a afla din gura acestuia despre viața sa și despre munca în interiorul serviciilor de securitate.

La plecarea de la Fundația Titulescu, acesta a fost atent flancat de fiul lui Adrian Năstase, Andrei, și de două persoane care asigurau securitatea și astfel a evitat orice contact cu presa care ar fi dorit să îi pună întrebări. În schimb, generalul Caraman a acceptat să facă câteva poze cu doritorii.

