Spirala de la Costinești: Peste 4.000 de yoghini din ţară s-au adunat la malul mării pentru a medita (VIDEO)

Supușii lui Gregorian Bivolaru s-au adunat la Costinești. Peste 4.000 de yoghini din ţară şi din străinătate au venit la meditaţia în spirală, care este considerată un eveniment excepțional de vindecare, informează B1 TV.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Vestita spirală MISA a intrat în atenţia presei în urmă cu mai mulţi ani, după ce liderul Gregorian Bivolaru a fost acuzat de abuzuri sexuale. Acum celebrul eveniment a fost reorganizat. Aproximativ 4.000 de femei şi bărbaţi s-au adunat la Costineşti pentru a medita în spirala Yang cu ocazia momentului de hiatus s-a desfășurat în data de 27 august.

Organizaţia spune că această meditaţie în grup are o influenţă importantă pentru întreaga ambianţă planetară.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

"Pe lângă efectele în plan spiritual, momentele de hiatus sunt favorabile începerii unor proiecte noi sau luării unor decizii importante de viață, care vor fi susținute din plin de energia colosală care se manifestă atunci. Pe lângă efectele resimțite la nivel personal de fiecare participant, realizarea unor meditații la unison de către un mare număr de oameni în astfel de momente favorabile influențează în bine întreaga ambianța planetară printr-un aport considerabil de energie benefică, permițând depășirea cu bine a acestei perioade de încercări majore pe care o traversează omenirea", se arată într-un comunicat MISA.

ADIO, RONA HARTNER! VESTEA TRISTĂ DESPRE MAREA ACTRIȚĂ A FOST CONFIRMATĂ! CU REGRET VĂ ANUNȚĂM CĂ...

Participarea la evenimentul de duminică este gratuită, potrivit organizatorilor. Evenimentul se desfășoară în luna septembrie, începând din anul 2015.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.