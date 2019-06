EXCLUSIV ONLINE// Spitalul Municipal din Sighetu Marmației a declarat, pentru B1.ro, că instituția nu a plătit nici o suma pentru recuperarea datelor furate de hackeri în urma unui atac cibernetic.

Totodată, instituția a precizat că datele furate au fost recuperate in proporție de 100%.

”Vă pot informa că incidentul din 12.06.2016 orele 01 s-a soldat cu criptarea datelor din servăr, acestea au fost recuperate în proporție de 100% de către specialiştii firmei care asigură mentenanţa aplicaţiilor informatice care au fost atacate”, potrivit unei precizări trimise pentru B1.ro.

”Mentionez faptul ca la acea data nu eram managerul spitalului municipal Sighetu Marmatiei, dar din discutiile cu colegii implicati in acel eveniment am inteles faptul ca decriptarea datelor s-a facut de firma care a livrat softul si care asigura mentenata acestuia in 5 zile. Nu avem cunostinta daca aceasta au contactat hakerii , dar la acea data au mai fost atacate si alte spitale. Spitalul municipal Sighetu M. nu a platit nici o suma pentru recuperarea datelor”, a adăugat managerul spitalului, Dunca Daniel-Radu.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, joi, pentru B1.ro, că s-au plătit 10.000 de euro unor hackeri pentru a își recupera datele furate de la Spitalul din Sighet.

"Eram manager la Baia Mare atunci, nu la Sighetu Marmației. Deci au fost atacuri cibernetice și la Baia Mare și la Sighetu Marmației și noi am reușit să blocăm, ei nu. Au pierdut toate datele și li s-au cerut bani. S-a descoperit că era vorba de niște hackeri din Rusia”, a declarat Sorina Pintea, pentru B1.ro.

Ministrul Sănătății a subliniat că nu știe exact cine a plătit cei 10.000 de euro, probabil fiind vorba despre cei care asigurau mentenanța softului la spital.

”Nu știu cine a plătit la momentul respectiv. Cred că Consiliul Local a luat o hotărâre să se plătească sau, am reușit să vorbesc cu fostul manager de acolo, cred că firma care le asigura mentenanța softului le-a plătit. Ei aveau un soft pe care îl utilizau și firma respectivă cred că a plătit”.

Inițial, Sorina Pintea a declarat că un atac cibernetic a lovit mai multe spitale din România joi, hackerii reuşind să fure datele a mii de pacienți. Cea mai gravă situație este cea de la spitalul Victor Babeș din București.

În urma acestui atac cibernetic, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a arătat că în trecut au mai existat astfel de situaţii, iar într-un caz din 2017, autorităţile chiar au plătit 10.000 de euro unor hackeri pentru recuperarea datelor.

"În 2017 a avut loc un atac informatic la un spital din Maramureş, Sighetu Marmatiei, s-au identificat hackerii respectivi, erau din altă ţară, s-a plătit suma de 10.000 de euro", a exemplificat Pintea.

Ministrul a subliniat că o astfel de decizie este legală, iar în respectivul caz s-a luat legătura cu Curtea de Conturi deoarece "10.000 de euro sunt nimic faţă de datele stocate acolo".