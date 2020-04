Ionel Oprea, despre Spitalul din Suceava: „Lucra puțin cam nelegal. Focarul epidemiologic a fost chiar în sânul echipei medicale” / Cum le răspunde demnitarul celor nemulțumiți de militarizarea unității (VIDEO)

Generalul maior (r) dr. Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a prezentat situația de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava, care a fost militarizat pentru o mai bună gestionare a luptei cu COVID-19.



Ionel Oprea susține că Spitalul din Suceava „lucra puțin cam nelegal”. Focarul epidemiologic, „în sânul echipei medicale”





„Dați-mi voie să vă prezint situația sintetic. Am găsit spitalul într-o degringoladă destul de serioasă. În ce sens? Avea foarte mulți bolnavi cu COVID-19, dar personal foarte puțin. Erau două variante. Să îl declarăm inapt și să sistăm activitatea – repartizam pacienții în alte spitale din zonă sau din regiune și noi trebuia să recuperăm personalul medical, pentru că noi aici am găsit o criză epidemiologică destul de serioasă. Focarul epidemiologic a fost chiar în sânul echipei medicale a spitalului, foarte mulți bolnavi, și atunci spitalul nu a mai putut să mai asigure asistență medicală corespunzătoare”, a explicat demnitarul, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la emisiunea realizată de Tudor Mușat.

Dr. Ionel Oprea a explicat că, la Suceava, „totul se desfășura destul de anarhic, pentru că nimeni, în momentul în care s-a decretat starea de urgență, nu a luat nicio măsură la nivel de reglementare. Adică în regulamentul de ordine interioară sau în regulamentul de organizare – funcționare, care fuseseră avizate în acea formă în procedura de acreditare a spitalului, pentru că spitalul este acreditat, iar spitalul a intrat pe o pantă în care lucra puțin cam nelegal, deoarece era altă structură, nu mai erau secții, programul la spital era aiurea. Am găsit oameni care pur și simplu s-au sacrificat pentru concetățenii lor. Munceau câte 12 ore pe zi, zi după zi. I-am găsit epuizați. E meritul acestor oameni, pe care trebuie să îi apreciem și să îi admirăm. În același timp, trebuia să judecăm dacă spitalul trebuie oprit, aduși oamenii la muncă abia după ce se vindecau toți, și repornit atunci când echipa se refăcea cam la nivel de 70%, având în vedere că e vorba de un spital de bază la nivel local. Nu am făcut acest lucru și am preluat totul din mers. Ca să preiei totul din mers, trebuie să reglementezi situația. Așa am făcut. Luni de dimineață, după ce ne-am documentat – dar să știți că a fost o documentare sumară, pentru că e un colos și nu poți să vezi toate neregulile sau stările de fapt din spital”.



Cum le răspunde demnitarul celor nemulțumiți de militarizarea unității





Întrebat despre cadrele medicale de la Suceava care sunt nemulțumite de militarizarea unității și de efectele acestei decizii, secretarul de stat a explicat: „Toți spun de conducere militară. Nu este adevărat, nu e management militar. E management de spital, pentru că totul se bazează pe consiliul medical, pe deciziile comitetului director, exact cum spun legile care reglementează activitatea medicală în mediul public, nu în rețeaua militară – și acolo e același lucru de fapt. Însă se invocă decontaminarea etc – nu e adevărat. Noi am avut câteva obiective clare și vi le prezint cu justificare. În primul rând, am găsit în depozite foarte multe materiale de protecție, spre deosebire de ce spuneau cei de la ambulanță, și nu erau distribuite. Oamenii lucrau într-o ținută de protecție precară. Eu n-am venit să fac anchete, ci am venit pur și simplu să reluăm activitatea, să ajutăm echipa să își revină, să se însănătoșească și să înceapă să lucreze până va atinge nivelul de performanță anterior deținut. Pentru aceasta, am luat niște hotărâri pe care le-am transmis personalului și care constau pur și simplu în obligativitatea de a purta ținuta de protecție”.