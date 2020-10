Spitalele din România la 7 luni de la debutul pandemiei. Există județe cu 0 sau 5 paturi ATI. Virgil Musta: „Va fi o situație foarte dificilă, ați văzut în Italia ce s-a întâmplat” (VIDEO)

În România, spitalele au un număr total de 1.048 de paturi de Terapie Intensivă alocate tratării pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, după cum arată un document al Ministerului Sănătății, citat de către HotNews.ro.

În cursul zilei de miercuri, 14 octombrie, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62 pentru copii erau neocupate, potrivit sursei citate anterior. Distribuția paturilor de terapie intensivă ar putea pune însă o serie de probleme, pentru că există județe cu 5-6 paturi și județe unde se regăsesc zeci de paturi. Mai mult decât atât, în unele spitalii, locurile la Terapie Intensivă sunt aproape epuizate.

După cum se arată în documentul citat de HotNews.ro, stituația paturilor de ATI din fiecare județ arată astfel:

București - 179 de paturi ATI în total - 165 de paturi ATI pentru adulți, dintre care 66 neocupate - 14 paturi ATI pentru copii, dintre care 13 neocupate

Alba - 13 paturi ATI în total - 10 paturi ATI pentru adulți, dintre care 4 neocupate - 3 paturi ATI pentru copii, toate 3 neocupate.

Arad - 36 de paturi ATI în total, toate pentru adulți, dintre care 9 paturi neocupate.

Argeș - 45 de paturi ATI în total - 41 de paturi ATI pentru adulți, dintre care 21 neocupate - 4 paturi ATI pentru copii, toate neocupate

Bacău - 16 paturi ATI în total, toate pentru adulți. Zero paturi neocupate.

Bihor - 25 de paturi ATI în total - 23 de paturi ATI pentru adulți, dintre care 2 neocupate - 2 paturi ATI pentru copii, ambele neocupate

Bistrița-Năsăud - 11 paturi ATI în total - 10 paturi ATI pentru adulți, dintre care 2 neocupate - un pat ATI pentru copii, neocupat

Botoșani - 9 paturi ATI în total - 7 paturi ATI pentru adulți, dintre care 6 neocupate - 2 paturi ATI pentru copii, ambele neocupate

Brăila - 8 paturi ATI, toate pentru adulți, zero paturi neocupate

Brașov - 31 de paturi ATI în total, toate pentru adulți, dintre care 8 neocupate

Buzău - 19 paturi ATI în total, toate pentru adulți, dintre care 8 neocupate

Călărași - 17 paturi ATI în total, toate pentru adulți, dintre care 4 neocupate

Caraș-Severin - 18 paturi ATI în total - 17 paturi pentru adulți, dintre care 5 neocupate - un pat ATI pentru copii, neocupat

Cluj - 35 de paturi ATI în total, toate pentru adulți, zero paturi neocupate. Zero paturi ATI pentru copii infectați cu COVID-19.

Constanța - 31 de paturi ATI în total - 26 de paturi ATI pentru adulți, dintre care 9 neocupate - 5 paturi ATI pentru copii, toate 5 neocupate

Covasna - 5 paturi ATI în total, toate 5 pentru adulți, toate 5 ocupate

Dâmbovița - 8 paturi ATI în total, toate 8 pentru adulți, un singur pat neocupat

Dolj - 30 de paturi ATI în total - 26 de paturi ATI pentru adulți, dintre care 3 neocupate - 4 paturi ATI pentru copii, toate 4 neocupate

Galați - 26 de paturi ATI în total - 19 paturi ATI pentru adulți, dintre care 14 neocupate - 7 paturi ATI pentru copii, toate 7 neocupate

Giurgiu - 8 paturi ATI în total, toate 6 pentru adulți, un singur pat neocupat

Gorj - 34 de paturi ATI în total, toate 34 pentru adulți, 5 paturi neocupate

Harghita - 12 paturi ATI în total, toate 12 pentru adulți, dintre care 4 neocupate

Hunedoara - 15 paturi ATI în total, toate 15 pentru adulți, un singur pat neocupat

Ialomița - 12 paturi ATI în total, toate 12 pentru adulți, dintre care 6 neocupate

Iași - 51 de paturi ATI în total - 42 de paturi pentru adulți, dintre care 10 neocupate, 9 paturi pentru copii, dintre care 7 neocupate

Ilfov - 18 paturi ATI în total, toate 18 pentru adulți, dintre care 3 neocupate

Maramureș - 28 de paturi ATI în total - 26 de paturi pentru adulți, dintre care 12 neocupate, 2 paturi pentru copii, ambele neocupate

Mehedinți - 19 paturi ATI în total, toate 19 pentru adulți, dintre care 6 neocupate

Mureș - 45 de paturi ATI în total - 44 de paturi pentru adulți, dintre care 8 neocupate, un pat pentru copii, neocupat

Neamț - 15 paturi ATI în total, toate 15 pentru adulți, zero paturi libere

Olt - 21 de paturi ATI în total - 17 paturi pentru adulți, dintre care 3 neocupate, 4 paturi pentru copii, toate neocupate

Prahova - 24 de paturi ATI în total, toate 24 pentru adulți, dintre care unul neocupat

Sălaj - 14 paturi ATI în total, toate 14 pentru adulți, dintre care 5 neocupate

Satu Mare - 18 paturi ATI în total, toate 18 pentru adulți, dintre care 2 neocupate

Sibiu - 18 paturi ATI în total - 12 paturi pentru adulți, dintre care 6 neocupate, 6 paturi pentru copii, toate 6 neocupate

Suceava - 20 de paturi ATI în total, toate 20 pentru adulți, dintre care 6 neocupate

Teleorman - 13 paturi ATI în total, toate 13 pentru adulți, dintre care unul neocupat

Timiș - 46 de paturi ATI în total - 45 paturi pentru adulți, dintre care 11 neocupate - un pat pentru copii, neocupat

Tulcea - 0 paturi ATI pentru COVID-19

Vâlcea - 11 paturi ATI în total, toate 11 pentru adulți, dintre care 5 paturi neocupate

Vaslui - 26 de paturi ATI în total - 25 paturi pentru adulți, dintre care 8 neocupate - un pat pentru copii, neocupat

Vrancea - 20 de paturi ATI în total, toate 20 pentru adulți, dintre care 8 paturi neocupate

Într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a oferit mai multe detalii despre situația paturilor ATI din unitate:

„În Spitalul Victor Babeș din Timișoara toate paturile sunt ocupate, cu excepția patului de copil, care din fericire este liber”, a precizat medicul Virgil Musta.

Întrebat dacă în cursul zilei precedente au existat pacienți la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, pe care i-a redirecționat către alte spitale, Musta a explicat că da, însă nu au fost bolnavi care să necesite îngrijiri la ATI. „Da, însă nu pacienți de terapie intensivă, dar pacienți cu forme severe de boală, ce necesitau internare pentru terapie cu oxigen și terapia specifică, care au fost redirecționați către spitalele suport”

Prezența paturilor pentru copii în secțiile ATI este, la rândul ei, extrem de importantă, având în vedere că au mai fost înregistrate cazuri grave de COVID-19, în rândul minorilor.

„Foarte probabil, cred că la nivelul fiecărei secții ATI trebuie să fie alocate unul sau două paturi și pentru copil, chiar dacă ele sunt rare în infecția COVID-19, totuși am văzut că există”

Întrebat ce soluții de moment ar putea exista și mai ales ce s-ar întâmpla dacă numărul ar continua să crească, medicul Virgil Musta a discutat despre secțiile externe ale spitalelor, însă drept o varianta de scurtă durată

„Va fi o situație foarte dificilă, ați văzut în Italia ce s-a întâmplat. Noi încercăm să creștem capacitate spitalului prin secții externe, spre exemplu săptămâna viitoare secția de recuperare cardio – vasculară cu 45 de paturi să intre ca secția externă a spitalului nostru și să putem interna pacienții cu SARS-CoV-2. Cred că dacă nu se vor respecta măsurile vom avea o situație foarte dificilă, pentru că pacienții vor rămâne la domiciuliu”, a precizat el.

Respectarea măsurilor rămâne cea mai importantă recomandare din partea specialiștilor, în lupta cu noul coronavirus.

„Eu aș veghea asupra respectării cu strictețe a acesto măsuri. Instituțiile care au obligația să verifice unde sunt focare și mai ales dacă purtarea măștii și distanțarea să fie supraveghete, iar acolo unde nu se respectă aceste reguli să fie închise sau amendate”, a explicat medicul infecționist Virgil Musta.

