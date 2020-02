Spitalele private nu pot suporta costul intervențiilor fără o contribuție a pacientului. Hotoboc (PALMED): „CAS decontează o apendicectomie cu 1.500 de lei, iar ea de fapt costă 8.000 de lei” (VIDEO)

Spitalele private nu pot suporta costurile intervențiilor chirurgicale fără o contribuție personală a pacientului, în condițiile în care Casa Națională de Asigurări de Sănătate decontează, spre exemplu, o apendicectomie cu 1.500 de lei, iar operația costă în realitate în jur de 8.000 de lei, a afirmat Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED).

„La celelalte proceduri chirurgicale care se efectuează în spitalele private, fără o contribuție personală, practic noi nu putem să suportăm acele costuri, iar asta se întâmplă și acum. Practic, Casa decontează o apendicectomie cu 1.500 de lei, iar ea de fapt costă 7-8.000 de lei. Ideea care este. Noi prin contractul-cadru suntem obligați, dacă semnăm contract cu Casa de Asigurări, să nu încasăm nimic de la pacient. Ei, este imposibil. Atunci, pacienții în general care vin, vin și plătesc prețul costului integral”, a declarat Hotoboc, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Se întâmplă acum!” moderată de Tudor Barbu.

Întrebat dacă ministrul Victor Costache nu știa că spitalele private vor fi nemulțumite de prorogarea termenului de intrare în vigoare a coplatei, președintele PALMED a răspuns: „Ba eu cred că știau, dar domnul Costache nici n-a fost la ședința de Guvern, că a fost plecat din țară la o conferință. Părerea mea este că au greșit aici un pic. Noi cu dânsul am tot discutat, și cu programele naționale noi am vrut să ajutăm, nicidecum nu ne-am dorit noi în mod special să extindem implicarea noastră în programele naționale. Am fost chiar rugați de Ministerul Sănătății să venim, să punem umărul, că nu e capacitate suficientă la stat și din cauza aceasta a fost făcută acea modificare la Legea nr. 95. Practic a fost scos un cuvânt, dar nu ne așteptam să scoată acea introducere a contribuției personale, care a fost făcută de vechiul guvern încă de anul trecut. Acum trebuia aplicată, măcar acum după un an de zile, și acum ne trezim cu o nouă amânare până la anul”.

Referitor la faptul că refuzul spitalelor private de a semna contracte cu CAS ar putea echivala cu faptul că pacienții români vor plăti pentru orice serivicu medical efectuat în afara sistemului de stat, Hotoboc a declarat: Acum exagerăm puțin. Haideți să facem puțin distincția între programele naționale, care și până acum se decontau și o să deconteze în continuare în sistem privat, pentru că nici nu avem altă alternativă. Dacă ne referim la radioterapie, spre exemplu, sau la dializă, știm cu toții că, acum, acei bolnavi se adresează clinicilor private în proporție de 90%. (...) Vă dați seama că noi, toată partea aceasta de investiție, aparatură o facem singuri. La spitalele de stat, și aici nu vreau să mă leg de spitalele de stat, că noi colaborăm foarte bine și cu spitalele de stat și suntem în același sistem care conlucrează, dar sunt niște mici diferențe. Știm cu toții că s-au mărit salariile, dar doar la spitalele de stat. La spitalele private nu s-a întâmplat nimic, dar se decontează același tarif ca și spitalele de stat.

Întrebat de ce românii au ajuns să meargă într-o pondere atât de mare la spitale private, președintele PALMED a explicat: „Pentru că sistemul privat s-a dezvoltat din cauza sau datorită lipsei de consecvență și de fonduri din sistemul de stat. De aceea, normal că privatul a investit, a găsit oportunitatea și încet, încet, a început să colaboreze cu asiguratorul social de sănătate, pentru că altă alternativă nu exista”.

