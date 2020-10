Spitalele suport COVID din județul Iași sunt practic ocupate. Carmen Dorobăț: Nu există locuri la terapie intensivă / Se organizează 10 paturi noi, sperăm că populația va ține seama de reguli (VIDEO)

Situația se agravează în județul Iași, unde nu mai sunt locuri în spitalele suport COVID-19. De mai bine de trei zile, aceste unități medicale sunt practic pline, iar tot mai mulți ieșeni diagnosticați cu infecție cu SARS-CoV-2, asimptomatici sau nu, au fost trimiști acasă, potrivit B1 TV.

Carmen Dorobăț, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, a explicat că în jur de 10 locuri libere există în fiecare zi, „însă bineînțeles se ocupă imediat”. Ea a subliniat că, deși în momentul de față nu există locuri la Terapie Intensivă, „azi se organizează primirea către o altă secție de 10 paturi de terapie intensivă din Iași”.

