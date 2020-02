Dr. Cătălin Apostolescu, purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a recunoscut că medicii unității nu schimbă costumul de protecție după o singură utilizare, deși acestea sunt de unică folosință, susține jurnalistul Cătălin Tolontan.

„În mod oficial, Spitalul Balș, prin purtătorul de cuvânt, dr. Cătălin Apostolescu, recunoaște că nu schimbă costumele, dar ne spun și că nici nu trebuie să le schimbi. Declarația mot-a-mot a dânsului este, și citez, «stați liniștiți, doamnă», vorbeau cu colega noastră Adriana Nedelea, că «virusul nu sare de pe costum». «Stați liniștiți, că virusul nu sare de pe costum pe pacienți». Este purtătorul de cuvânt al celui mai competent și proeminent spital de virusologie din România unde, de altfel, au și fost duși, nu doar pacientul care a fost identificat inițial cu virus, ci și toți cei care aveau o legătură cu el și erau suspectați că ar fi avut contact cu omul respectiv sau puteau fi și ei infectați”, a afirmat Cătălin Tolontan, vineri, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum” cu Tudor Barbu.

Mai mult decât atât, Cătălin Tolontan a mai precizat că, potrivit reprezentanților de la Spitalul Balș din Capitală, combinezonul este schimbat „doar dacă este vădit murdar sau deteriorat”.

„Și mai spun ceva. Că ei schimbă combinezonul doar dacă este murdar, vădit murdar sau deteriorat. De ce este de unică folosință combinezonul? Și-au dat seama că n-au cum să mintă și trebuie să recunoască ceea ce medicii au comunicat prin libertatea opiniei publice. Acum spun că, împotriva recomandărilor OMS - că trebuie folosite alte costume și când este consultat un singur om, darămite când treci de la un om la altul. Într-adevăr, virusul nu sare de pe costum, dar nu trebuie să sară ca omul să fie infectat, pentru că dacă cineva dintre cei care sunt deja infectați pune mâna pe costumul respectiv și a pus mâna la ochi, la nas sau la gură, și are un pic de salivă, un strop e suficient, și vine următorul pacient, și pune mâna pe costum, și pune mâna la ochi, la nas, la gură s-a infectat. Nu sare virusul, dar mâna omului se duce pe costum”, a mai spus Tolontan.

