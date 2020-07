Spitalul Colentina a fost redeschis. Gabriela Firea: Avizul DSP este valabil o lună, pe perioada stării de alertă. Vom vedea ce se va întâmpla după aceea (VIDEO)

Spitalul Colentina din Capitală, transformat în unitate suport-COVID, la începutul epidemiei de coronavirus, a fost redeschis în mod oficial. Direcția de Sănătate Publică București a trimis, joi, avizul către unitatea medicală care poate prelua și pacienții care suferă de alte afecțiuni medicale. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a precizat însă că persoanele cu alte patologii nu se vor putea interna la Spitalul Colentina imediat, pentru că aici sunt însă spitalizate 140 de persoane care sunt diagnosticate atât cu COVID-19 cât și cu alte boli cronice.

”De cel puțin o lună și jumătate, Spitalul Colentina ar fi trebuit să fie deschis, ca oricare alt spital din țară, potrivit noilor reglementări. Din nefericire, nu știm exact de ce, acest spital a rămas închis pentru pacienții cronici. A fost un efort comun al tuturor medicilor, al cadrelor medicale. Aici se tratează anual peste 200.000 de pacienți din întreaga țară. Sunt 800 de cadre medicale care, în toată această perioadă, ar fi putut trata mult mai mulți pacienți decât cei care au fost internați pentru pentru aceatsă nouă patologie, în plină pandemie de COVID-19.

Am solicitat Ministerului Sănătății, de aproape două luni redeschiderea Spitalului Colentina, acest lucru nu a fost posibil. (...) Primăria Capitalei, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, a pus la dispoziția DSP toate documentele necesare, astfel încât să putem să dovedim că putem să reluăm activitatea. Acum câteva zile, ministrul Sănătății a anunțat că imediat se va deschide spitalul. Acest «imediat» nu s-a întâmplat. Abia astăzi DSP a transmis avizul către Spitalul Colentina. Acest aviz este valabil o lună, pe perioada stării de alertă. Vom vedea ce se va întâmpla după această perioadă, dar am dori să transmitem pacienților că, din nefericire, deoarece acest aviz a venit atât de târziu, internările nu se pot face de mâine pentru că sunt acum internați 140 de pacienți cu dublă patologie, una cronică și infecția cu SARS-CoV-2”, a declarat Gabriela Firea.

Totodată, edilul Capitalei a precizat că, în acest context Primăria a pregătit o alternativă. Este vorba despre clădirea fostului spital al STB, cu 33 de paturi, inclusiv trei paturi de ATI.

Pe 16 martie, în ziua în care a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României pe fondul epidemiei de coronavirus, Spitalul Colentina a fost transformat într-un centru unic pentru tratarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 care suferă și de alte boli.

