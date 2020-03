CORONAVIRUS | Rata mare de vindecare din Timişoara s-ar datora folosirii a două medicamente antivirale. Purtător de cuvânt: "M-au sunat și din Elveția să le spun numele. Nu pot. Nu am dat încă la nimeni, nu am aprobarea spitalului"

EXCLUSIV ONLINE // Două antivirale folosite în cazul pacienților care s-au prezentat la Spitalul Victor Babeș din Timișoara ar putea fi soluția pentru simptomele pacienților cu Covid-19, dar din păcate, în lipsa unor aprobări, și a unui plan național de tratatment, numele celor două medicamente nu pot fi date publicității. Purtătorul de cuvânt al spitalului a declarat pentru B1.ro că deocamdată fiecare spital are protocolul lui și că nu a furnizat informații nici măcar altor colegi de breaslă.

La Timişoara, aproape toate persoanele internate cu Covid 19 au fost externate, medicii susţinând că simtomele au dispărut la doar câteva zile după ce le-au fost administrate două medicamente antivirale. Trebuie însă precizat şi că majoritatea persoanelor internate aici erau tineri, fără probleme medicale preexistente

''M-au sunat și din Elveția să le spun numele. Fiecare spital are protocolul lui și atunci nu pot. Nu am dat încă la nimeni, nu am încă aprobarea celor care conduc spitalul să dau ceva. Sunt multe studii în derulare, nici un studiu nu a venit cu concluzii finale, și atunci neavând concluzii finale nu poți să zici un lucru pentru că nu ai toate analizele sau nu ai cercetarea facută.

Urmează foarte probabil ca domnul Sreinu-Cercel să facă un protocol național, dar pe moment fiecare spital își are protocolul lui, e adevărat că nu l-am făcut de capul meu, este făcut în colaborare cu coordonatorii noștri de la București, cu domnul profesor Sreineu-Cercel și este luat din studiile care sunt în derulare în lume la ora asta'' a declarat Virgil Musta, purtător de cuvânt al Spitalului Victor Babeș din Timișoara.

