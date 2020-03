Spitalul Floreasca din Capitală: 7 medici și 23 de asistenți, izolați după ce un pacient a fost confirmat cu coronavirus (VIDEO)

Anchetă epidemiologică la cel mai mare spital de urgență din București.

7 medici, 23 de asistenți medicali, plus personal auxiliar de la Spitalul Floreasca, sunt izolați la domiciliu, după ce pacient care s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului a fost confirmat cu Covid-19.

Bărbatul a fost ulterior transferat la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș .

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.