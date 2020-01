Au apărut primele imagini din timpul operației în care o pacientă a spitalului Floreasca a luat foc. Femeia, care avea cancer pancreatic, a suferit atunci arsuri pe 30% din suprafața corpului și, câteva zile mai târziu, a murit.

Imaginile au fost postate pe Facebook de Emanuel Ungureanu, deputat USR. Acesta susține că medicul Mircea Beuran a intrat în sala de operație fără să se dezinfecteze, cu ceasul pe mână, cu echipamentul de pe secție.

PRIMELE IMAGINI din sala de operație în care a ars pacienta

O femeie de 66 ani, cu diagnostic de cancer pancreatic, a fost operată în 22 decembrie la Spitalul Floreasca, din cauza unei hemoragii. Ea a suferit arsuri pe 30% din suprafaţa corpului, primele informaţii indicând că focul a fost provocat de folosirea unui bisturiu electric, în condiţiile în care pentru dezinfectarea tegumentelor fusese folosit un biocid pe bază de alcool. În 29 decembrie, femeia a decedat.

Medicul Mircea Beuran a fost demis din calitatea de şef al Secţiei Clinice de Chirurgie III, pe motiv că a încălcat o treime din obligaţiile asumate prin contractul de administrare a secţiei. El a precizat că nu s-a aflat în sala de operație la momentul producerii incidentului și că va contesta decizia de demitere.

În acest caz au fost aplicate amenzi de aproximativ 30.000 de lei spitalului şi întregii echipe operatorii.

