CORONAVIRUS. Spitalul Județean Deva, în carantină pentru 14 zile. Asistentă medicală: ”Suntem carne de tun” (VIDEO)

Spitalul Județean Deva va intra în carantină timp de 14 zile din cauza infecției cu noul coronavirus. În această perioadă, nicio persoană nu poate intra sau ieși din unitatea medicală.

Acesta este al treilea spital din România care este plasat în carantină, după Spitalul ”Dimitrie Gerota”, din Capitală și Spitalul de Urgențe din Suceava.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Cristina Neagu, asistent medical la Spitalul Județean Deva, a declarat că personalul din unitatea medicală nu a primit nicio explicație cu privire la ce se întâmplă de acum înainte în condițiile de carantină.

”Problema noastră este ce înseamnă carantină. Unde sunt organele noastre competente să vină să ne spună ce înseamnă că nu intră și nu iese nimeni în contextul în care pe dializă sunt pacienți, personalul de la bucătorie și de spălătorie este? Ce suntem noi, carne de tun, să stăm la distanță unii de alții?

Acest lucru trebuia să se facă demult, la primul caz suspicionat, la primul caz confirmat și testat personalul medical. (...) Oameni buni, ieșiți și spuneți-ne, comunicați cu noi, că nu suntem marionete. (...)

Pe secția de Oncologie sunt puse fete de la Oftalmologie, este normal, că suntem asistenți medicali generaliști, dar plâng în disperare, pentru că acele fete nu au fost calificate. Ne-a prins cu acest microb într-un război invizibil. Fetele sunt într-un război psihologic, vor ceda, din dezinformare”, a declarat asistenta medicală.

Amintim că în urmă cu câteva zile, secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva a intrat în carantină, după ce ai multe cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19. Secția a fost închisă pentru a fi dezinfectată.

La ora transmiterii acestei știri, în România sunt confirmați 1.815 pacienți infectați cu noul coronavirus. De asemenea, au fost înregistrate 43 de decese printre persoanele contaminate.

Totodat, 52 de pacienți se află la terapie intensivă, iar 206 persoane au fost declarate vindecate.

