Spitalul Judeţean Focşani, despre vizita electorală a Vioricăi Dăncilă la unitatea medicală: ”Un simplu gest matern, de a lua un copil care plânge în braţe, nu trebuie să umbrească întreaga muncă a unităţii sanitare”

Conducerea Spitalului Judeţean Focşani reacționează după ce Direcția de Sănătate Publică Vrancea a deschis o anchetă în urma vizitei fostului premier Viorica Dăncilă și a fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea, la unitatea medicală. Verificările au fost declanșate în urma unei sesizări făcute de grupul civic Reset din Iaşi, care a atras atenția asupra faptului că Dăncilă şi Pintea au luat în braţe nou-născuţi şi s-au fotografiat cu ei fără a respecta protocolul special legat de curăţenie.



Astfel, reprezentanții spitalului transmit, printr-un comunicat de presă, că în timpul vizitei celor două reprezentante ale guvernului au fost luate măsurile corecte de protecție.

”Din punct de vedere epidemiologic, la intrarea delegatiei in Sectia Neonatologie s-au respectat regulile de igiena de baza si masurile prevazute in ghidul de izolare a unitatii medicale pentru vizitare nou nascutului, membrii delegatiei echipandu-se si dezinfectadu-se corespunzator. S-a efectuat inclusiv triajul epidemiologic si niciun membru al delegatiei nu prezenta semene de boala.

Vizita nu s-a efectuat in saloanele copiilor proaspat nascuti. Salonul in care s-au realizat fotografiile avea copii cu peste trei zile de viata, copii sanatosi, fara probleme de sanatate, care urmau sa fie externati.

Mamele copiilor din saloanele vizitate au fost instiintate anterior de vizita delegatiei oficiale si li s-a cerut acordul pentru filmarea si fotografierea copiilor. Mamicilile nu au avut nicio obiectiune, ba chiar s-au aratat incantate de faptul ca doamele ministru au ridicat in brate doi dintre copii care plangeau, considerand acest lucru ca fiind o reactie materna umana.

Vizita in Sectia Nou Nascuti a fost una scurta de aproximativ 5-7 minute. Dat fiind durata foarte scurta a vizitei oficiale in sectie, consideram ca masurile luate au fost cele corecte, timpul de contact fiind un factor esential in transmiterea unei infectii”, se arată în comunicatul de presă al SJU Focșani.

Reprezentanții spitalului mai precizează că ”un simplu gest matern” făcut de Dăncilă și Pintea ”nu trebuie sa umbreasca intreaga munca a unitatii sanitare”.

”In ciuda faptului ca ne aflam intr-o perioada incordata, in plina campanie electorala, consideram ca nu trebuie sa minimalizam eforturile spitalului nostru de a creste calitatea actului medical si de a oferi pacientilor conditii moderne de spitaliare. (...)

Dat fiind aceste lucruri, consideram ca un simplu gest matern, de a lua un copil care plange in brate, gest care nu are legatura cu actul medical, nu trebuie sa umbreasca intreaga munca a unitatii sanitare”, se mai precizează în comunicatul unității medicale.