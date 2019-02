Noi INFORMAȚII ȘOCANTE în cazul Spitalului Judeţean Ilfov: Femei păcălite de medici să nască prin cezariană, pentru șpagă (VIDEO)

Apar noi informaţii şocante în cazul Spitalului Judeţean Ilfov. Mai multe femei au fost minţite de şefă secţiei de Ginecologie de acolo, Roxana Dragu, şi de falsul medic Raluca Bîrsan, că nu au altă variantă decât să nască prin cezariană. Viitorele mămici erau păcălite că suferă de anumite boli şi, mai apoi, supuse operaţiilor de cezariană contra unor sume consistente, informează Libertatea. În Spitalul Judeţean Ilfov, rata naşterilor prin cezariană este de 86%, față de 36% cât este media națională. Reprezentanții spitalului nu au nicio explicație oficială pentru aceste cifre.

O noua anchetă a jurnaliștilor de la Libertatea scoate la iveală și șpăgile din Spitalul Județean Ilfov. Aceștia au descoperit paciente cu povești dramatice. Andreea Preda, de exemplu, a născut în august 2012, în această unitate medicală, asistată de echipa de medici Roxana Dragu, şefa secţiei de Ginecologie de opt ani, şi Raluca Bîrsan, ginecologul cu doar opt clase, care a lucrat acolo ani de zile pe baza unor acte false.

”Doctorița Dragu mi-a spus că trebuie să nasc prin cezariană, deoarece copilul are cordonul ombilical înfășurat de două ori în jurul gâtului. Când am căutat în actele mele, zilele trecute, pe biletul de ieşire din spital scrie că am făcut cezariană fiindcă aş avea miopie. Dar eu n-am avut niciodată miopie, este o minciună! Eu aş fi vrut să nasc natural”, a povestit femeia pentru sursa citată.

Biletul de ieșire a ajuns și pe mâna jurnaliștilor, iar în el scrie că mama ar avea nu doar miopie, ci şi o modificare degenerativă a fundului de ochi. Medicul Roxana Dragu a refuzat să comenteze atât cazul Andreei Preda, cât și acuzațiile altor mame cu privire la plățile informale, potrivit libertatea.ro.

Medicul a inventat, astfel, miopia pacientei în biletul de ieșire, pentru a justifica operația de cezariană și banii ceruți la negru pacientelor. Altor femeie li s-ar fi indus alte diagnostice false precum „miopie forte" sau „cordon în jurul gâtului" pentru a justifica opraratiile de cezariană. Pentru acestea pacientele plăteau, conform mărturiilor proprii citate de Libertatea, 1.000 de lei Roxanei Dragu și 150 de lei „mâinii a doua", adică falsului medic Raluca Bîrsan. La o medie minimă de două, trei cezariene pe zi, Dragu putea încasa 14.000 de euro pe lună din mita de la operațiile de cezariană, iar Bîrsan, pleca acasă cu cel puţin 10.000 de lei pe zi mai ales că falsa rezidentă lucra şi cu alţi medici. Bîrsan putea castiga din șpăgi echivalentul a 4.500 de euro, bani neimpozabili, potrivit liberatea.ro.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Ilfov, în anul 2018, în această unitate medicală, peste 86 din nașteri au fost prin cezariană. Media naţională era de doar 36,3% in 2017, potrivit datelor Ministerul Sănătății citate de libertatea.ro. Și asta deși Maternitatea Ilfov este de gradul 2, adică nu poate primi sarcini premature sub 35 de săptămâni.

România este una dintre cu cele mai multe operații de cezariană, raportate la nașterile totale, din întreaga lume, potrivit unui studiu publicat recent în revista ştiinţifică PLoS, citat de Liberatea. În lume, doar patru țări, și anume Republica Dominicană, Brazilia, Egipt și Turcia, au peste 50% cezariene.

