Spitalul Județean Timișoara redeschide „zona roșie” și va pune la dispoziție 76 de paturi pentru bolnavii de COVID-19

Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara, a anunțat că unitatea va redeschide „zona roșie” și va pune la dispoziție 76 de patru pentru bolnavii de COVID-19, inclusiv unele de terapie intensivă, „pentru a crește semnificativ capabilitatea județului nostru de a putea trata pe oricine are nevoie”.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, la cel mai recent bilanț, 2.121 de cazuri noi de COVID-19, iar județul Timiș a contabilizat 82 de îmbolnăviri nou depistate.

Spitalul Județean Timișoara redeschide „zona roșie”

„Spitalul Județean Timișoara redeschide Zona Roșie și va pune la dispoziție 76 de paturi pentru bolnavii COVID, inclusiv paturi de terapie intensivă, pentru a crește semnificativ capabilitatea județului nostru de a putea trata pe oricine are nevoie! Astăzi comunitatea sanitară din Timiș a aratat din nou solidaritate, alături de autoritățile competente. Am avut o întâlnire cu managerii spitalelor incluse în Planul Alb pe care l-am creionat în luna martie, cu Directorul DSP Timiș, cu Președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate și cu Președintele și Vicepreședintele Curții de Conturi și am luat câteva decizii importante pentru a ne asigura că facem tot ceea ce este posibil pentru cetățenii din Timișoara, județul Timiș și nu numai. În prealabil am obținut sprijinul Prefecturii Timiș și fiecare spital, în funcție de apartenență are tot sprijinul din partea autorităților locale”, a scrie el, marți, pe Facebook.

Raul Pătrașcu a mai precizat că „astfel, la nivel județean, Institutul de Boli Cardiovasculare va pune la dispoziție clădirea ce cazează Secția de Reabilitare Cardiovasculară (aproximativ 40 de paturi, dintre care 16 conectate la oxigen) care se va transforma, cu ajutorul DSP Timiș, în secție exterioară a Spitalului Victor Babeș și va trata exclusiv pacienți COVID. Mai departe, pregătim o secție exterioară pentru pacienții pediatrici, în cazul în care, Doamne ferește, vom avea cazuri mai multe de copii infectați”.

„Nu în ultimul rând, noi, cei de la Spitalul Județean Timișoara intervenim pentru a mări semnificativ capacitatea de tratare a tuturor cazurilor de COVID, inclusiv cele mai grave. Astfel, am întrunit astăzi Comandamentul de Urgență al Unității Sanitare și pe lângă cele 12 paturi de terapie intensivă asigurate în prezent (din care jumătate sunt astăzi ocupate), vom redeschide Zona Roșie - Infecțioase COVID cu 76 de paturi, toate conectate la oxigen și capacitate de 11 paturi de terapie intensivă, pentru început”, a adăugat Raul Pătrașcu.

Managerul Spitalului Județean Timișoara a subliniat că „această secție roșie mărită din clădirea Ortopediei va fi complet operațională din nou în 7-14 zile timp în care vom avea o zonă roșie temporară cu capacitate de aproximativ 16 paturi, toate conectate la oxigen (operațională începând cu 9 octombrie). Secția mărită va avea aceleași circuite complet separate, cu camere de echipare și dezechipare/decontaminare, cu acces la bloc operator pregătit și cu echipe multidisciplinare care vor avea grijă de bolnavi”.