Spitalul Marius Nasta nu mai are locuri nici pe secții, nici la Terapie Intensivă. Beatrice Mahler: Observăm gravitatea cazurilor și faptul că se vindecă mult mai greu (VIDEO)

Situație alarmantă la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, unde nu mai sunt locuri libere pentru pacienții cu COVID-19 nici la terapie intensivă, nici pe secții, potrivit B1 TV. Managerul Beatrice Mahler susține că, în ultima perioadă, numărul persoanelor care se prezintă la spital cu forme grave de infecție cu SARS-CoV-2 a crescut.

Nu mai sunt locuri la Spitalul Marius Nasta din Capitală

„Secția de Terapie Intensivă este plină, nu mai avem locuri pentru internări. Lucrul pe care-l observăm este gravitatea cazurilor pe care le avem și dificultatea evoluției spre vindecare. Se vindecă mult mai greu, în mai multe zile, iar asta este îngrijorător”, a declarat mangerul Institutului Marius Nasta, la Europa FM.

În acest context, secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a precizat că nu numai paturile la secţiile de Terapie Intensivă din Bucureşti sunt ocupate, ci şi din mai multe judeţe ale României. Astfel, unii pacienţi sunt transferaţi cu elicopterul în alte spitale.

„Noaptea trecută, am avut în ea într-adevăr capacitate 0. Am transferat în final șase pacienți la Târgu Mureș, la spitalul modular de acolo, cu elicopterele. În cursul nopții și în cursul dimineții au plecat câte trei pacienți în elicopterele Ministerului de Interne, cu un echipaj SMURD, și au fost predați la Mureș. Acesta este modul în care reglăm aceste situații. Altădată am transferat la Constanța, altădată am transferat chiar în zona Banatului”, a spus șeful DSU, la Europa FM.

Raed Arafat a tras un semnal de alarmă și susține că „semnele unui trend ascendent sunt clare pentru toți”.

„Din păcate, situația este destul de serioasă. De la un record, la altul trecem. Dacă ați observat, comparativ cu alte weekenduri, ultimul weekend n-am coborât sub 1.000 de cazuri. Am atins chiar 20% din teste pozitive. Semnele unui trend ascendent sunt clare pentru toți”, a adăugat oficialul.

Bilanțul prezentat vineri de către Grupul de Comunicare Strategică a consfințit un nou record negativ la nivel național, cu 2.343 de cazuri noi de COVID-19 depistate pe un interval de 24 ore. Potrivit autorităților, de la izbucnirea crizei sanitare, România a ajuns la un număr total de 132.001 de îmbolnăviri confirmate, iar 105.582 pacienți au fost declarați vindecați.

În direct pe B1 TV, vineri seară, secretarul de stat Andrei Baciu a explicat că „avem în continuare un număr de paturi alocate la terapie intensivă, care permite în continuare o creștere a numărului de pacienți”. Cu toate acestea, demnitarul a avertizat că o creștere a nivelului de cazuri noi înregistrată într-un interval de timp nu poate fi oprită în același număr de zile, ci „o să ne ia mult mai mult”.

„Avem un număr de paturi care sunt destinate special tratării pacienților cu SARS-CoV-2. De ce? Pentru un motiv foarte simplu, la fel, pentru că acolo unde punem pacienți cu SARS-CoV-2, care au COVID-19, evident că alături nu poți să pui un pacient care are o patologie cronică. (...) Asta înseamnă că de obicei se dislocă unități, secții, clinici sau spitale întregi, cum s-a și făcut. (...) Cazul din București. La un moment dat, când a fost un număr considerabil de cazuri, a fost întregul spital Colentina alocat pentru pacienți cu SARS-CoV-2. Ulterior, ca urmare a unor chestiuni să le spunem medicale, s-a rămas doar cu o parte din spital care deservea pacienți cu COVID-19, urmând ca celelalte pavilioane să deservească pacienți cu alte tipuri de patologii. (...) Există această relocare de resurse, tocmai pentru a trata toți pacienții care au nevoie. Avem în continuare un număr de paturi alocate la terapie intensivă, care permite în continuare o creștere a numărului de pacienți", a declarat Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății.